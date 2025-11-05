健康網》憤怒、恐懼、壓力大？ 擊退8種負面情緒這樣吃+這樣做

營養師高敏敏表示，出現疲憊與拖延症時，可補充酪梨、堅果等食材，可促進多巴胺分泌，讓頭腦更有動力與成就感；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否有時候覺得心情煩悶、懶得動，或是覺得做什麼事情都莫名提不起勁？營養師高敏敏指出，其實對於常見的憤怒、疲憊與拖延、恐懼與懶惰、壓力大、情緒低落、失眠、焦慮、內耗等情狀，只要補對營養，並搭配正確活動，雙管齊下調整體內激素，就能讓負面情緒重新回到穩定軌道。

高敏敏於臉書專頁發文表示，想要遠離不好的8種壞情緒（狀），建議可依循以下方式，搭配飲食與活動，有助放鬆、提升動力、專注力、減壓，重啟心情好狀態：

請繼續往下閱讀...

情怒—提升血清素

●這樣吃：食材如香蕉、豆製品、全穀類。這些食物富含色胺酸，也是血清素的原料，能讓大腦放鬆，有助情緒穩定。

●這樣做：如深呼吸、聽音樂放鬆。呼吸能刺激副交感神經，音樂則能安撫情緒，有助穩定心跳與情緒波動。

疲憊與拖延症—提升多巴胺

●這樣吃：食材如酪梨、堅果、黑巧克力。富含酪胺酸與鎂，能促進多巴胺分泌，讓頭腦更有動力與成就感。

●這樣做：如洗冷水澡、設定小目標。冷水刺激可讓神經瞬間甦醒，設定小目標並執行則能給予大腦完成任務的快樂訊號。

恐懼與懶惰—提升腎上腺素

●這樣吃：食材如綠茶、咖啡、柑橘類，咖啡因與維生素C可短暫提神，讓腎上腺素分泌，幫助提升專注力。

●這樣做：如深呼吸、波比跳。透過規律呼吸讓血氧提升，搭配快速運動啟動行動模式。

壓力大—降低皮質醇

●這樣吃：食材如深綠菜、全穀類、雞胸肉，富含B群與蛋白質，幫助穩定皮質醇分泌，減少長期壓力造成的疲勞。

●這樣做：如散步、看風景。散步時放慢步調能降低壓力荷爾蒙，大自然能刺激多巴胺與血清素的產生。

情緒低落—提升內啡肽

●這樣吃：食材如辣椒、黑巧克力、香蕉。辣椒素與可可能刺激內啡肽分泌，有助對抗低落情緒與焦慮。

●這樣做：如跑步、遛狗。有氧運動能產生跑者愉悅感，陪毛孩散步更能安撫壓力反應。

失眠—提升褪黑激素

●這樣吃：食材如櫻桃、核桃、燕麥。這些食物能促進褪黑激素自然分泌，幫助身體辨識「睡眠時間到了」。

●這樣做：如曬太陽、泡澡。白天曬太陽能調整生理時鐘，泡澡可放鬆肌肉，有助更快入睡。

焦慮—提升GABA

●這樣吃：食材如牛奶、味噌、優格。益生菌能刺激腸道生成GABA，改善焦慮感與心跳過快。

●這樣做：如冥想、瑜伽。放慢呼吸能平靜神經系統，瑜伽能釋放緊繃能量，改善睡眠品質。

內耗—提升正念

●這樣吃：食材如鮭魚、亞麻籽、核桃。Omega-3能幫助腦部傳導順暢，穩定情緒、減少過度反應。

●這樣做：如寫日記、靜坐。把情緒寫出來是最溫和的整理情緒方式，靜坐能訓練專注與自我覺察。

高敏敏提醒，其實身體的每一個情緒都在傳遞訊號，當你懂得用營養與行動調整它，就能讓自己快速回到正軌，重啟好狀態。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法