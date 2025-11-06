健康網》避免損心血管！ 心臟科醫生透露不吃5「偽健康」食物

為了維護長期健康，加州醫師桑傑．博賈拉吉建議食用天然富含蛋白質的零食，例如堅果或水煮蛋；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位心臟科醫師揭露，他不吃的5種「看似健康」的食物，原因是這些食物可能對健康造成負面影響，而其中幾項名單令人意外，其中包括有種子油、低卡食品等。

《Daily Mail》報導，來自加州的醫師桑傑．博賈拉吉（Dr. Sanjay Bhojraj）指出，許多人以為種子油、低卡食品、調味優格、蛋白棒以及蔬菜洋芋片，比傳統油品或全脂食品更健康，但事實並非如此。

博賈拉吉認為，這些產品在某些情況下，儘管熱量較低，實際上反而可能更糟。例如，一些低卡食品可能含人工添加物，這些物質已被證實與多種健康問題有關，包括腸胃不適、心臟疾病，甚至癌症。

這也意味著這些產品屬於「超加工食品」（UPFs），因為它們已被大幅改變原本的形態，並加入了人工成分、香料、防腐劑、乳化劑及甜味劑，而非使用完整、天然的原料。

博賈拉吉說明自己會避開的5種食品：

●種子油

精煉過的植物油，如菜籽油、大豆油和玉米油，在加熱時會發生氧化，可能導致動脈和細胞發炎。他已用較健康的選擇取代加工種子油，例如橄欖油、酪梨油。

●低卡、無糖食品與飲品

談到所謂的「低卡」或「無糖」食品時，博賈拉吉提醒，這類產品通常會添加人工甜味劑，以去除真正糖分的熱量，同時保留甜味。這些人工甜味劑，包括阿斯巴甜（aspartame，商品名為Equal）與三氯蔗糖（sucralose，商品名為Stevia），可能會干擾身體的胰島素反應，並增加對糖的渴望。

這可能導致一系列健康問題，包括體重增加、胰島素阻抗、第二型糖尿病、代謝症候群，以及心血管疾病風險上升。

●調味優格

儘管風味優格標榜健康，但實際上它們的含糖量往往比甜點還要高。

一份150克風味優格可能含有15至25克糖，相當於約4至6茶匙。優格中還含有一種研究人員越來越重視的成分：乳化劑。使食品具有光滑的質地。越來越多的研究表明，它們會對腸道微生物群造成破壞，導致脹氣、腹脹、腸道變化。

博賈拉吉說，他更喜歡正宗的或原味的希臘酸奶（不含乳化劑），上面放上漿果和肉桂。

●蛋白棒

博賈拉吉稱它們為「偽裝的糖果」，並指出其中許多含糖量很高。他還說，這些產品通常由種子油和糖漿製成，會導致腹脹和消化問題。 為了更健康，他建議食用天然富含蛋白質的零食，例如堅果或水煮蛋。

●蔬菜片

博賈拉吉說，即使是「蔬菜薯片」，也可能不那麼健康，因為它們通常是用與傳統薯片相同的精煉油炸製的，包括他警告不要使用的種子油。他建議，不妨在家烤地瓜片或烘烤鷹嘴豆，既營養又能享受酥脆口感。

博賈拉吉解釋，多年的行醫經驗讓他了解到慢性發炎對心臟、新陳代謝和大腦的影響。因此，他的飲食選擇不是為了追求完美，而是為了長期的健康。

