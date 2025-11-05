治療牙齒新可能性！新型凝膠 助琺瑯質修復再生

1項新研究研發出1種能夠幫助修復和再生琺瑯質的新型凝膠，為治療牙齒創造新可能性。圖為看牙醫示意圖。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國主導的1項新研究研發出1種能夠幫助修復和再生琺瑯質的新型凝膠，這可能會為治療牙齒創造新的可能性。

根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，該研究發表於自然通訊期刊上。來自英國諾丁漢（Nottingham）大學藥學院和化學與環境工程系的專家們，與世界各地的研究人員合作，致力於增強琺瑯質並預防蛀牙。該大學表示，研發出的新型凝膠通過模仿嬰兒牙釉質發育的關鍵特徵發揮作用，充當唾液中鈣離子和磷酸根離子的「支架」。

根據世界衛生組織統計，約有37億人患有口腔疾病，其中琺瑯質退化是主要因素之一。琺瑯質損壞可能導致感染、牙齒敏感度增加和牙齒脫落，這些問題可能與糖尿病和心血管疾病等更嚴重的疾病相關。

領導實驗的英國諾丁漢大學生物醫學工程和生物材料系主任馬塔（Alvaro Mata）教授表示，新型凝膠「可以輕鬆快速地應用」。他表示，此技術在設計時充分考慮臨床醫生和患者的需求。馬塔指出，研究團隊希望明年能推出首款產品，該創新很快就能幫助到世界各地的人。

謝菲爾德（Sheffield）臨床牙科學院生物材料科學教授、英國牙科協會健康與科學委員會成員哈頓（Paul Hatton）聲稱，多年來重現天然琺瑯質以修復牙齒，始終是牙科材料科學家夢寐以求的「聖杯」（Holy Grail）。該研究表明，研究團隊於重現天然琺瑯質方面取得令人興奮的突破。

