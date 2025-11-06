健康網》3C族肩頸頂叩叩？ 營養師推3大營養素舒緩痠痛抗發炎

好食課營養師李宜樺表示，補充深綠色蔬菜等食材可攝取維生素B群，有助減緩腰痛及其他部位的肌肉問題；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕上班工作或在家追劇長時間使用3C，姿勢不對很容易就會造成肩頸痠痛。好食課營養師李宜樺（Anna）分享，想要避免肩頸不適，除應適時活動筋骨外，日常飲食可多攝取維生素D、B群與鎂等3大營養素，有助調節免疫抗發炎、促進血液循環、調節神經與肌肉收縮，吃對食物也能輕鬆改善肩頸痠痛問題。

現代人因使用電腦等姿勢不良，經常導致肩頸頂叩叩。李宜樺於臉書專頁「好食課」發文表示，除活動筋骨可減緩肌肉緊繃外，飲食推薦可攝取以下3大營養素，也有助舒緩肩頸不適症狀：

●維生素D：具有調節免疫及抗發炎等功效，可減緩肌肉發炎情形。研究發現，維生素D攝取不足會加重或導致肩頸痠痛，而補充維生素D後，可有效緩解症狀。常見食材包括：日曬乾香菇、鮭魚、雞蛋、強化牛奶；此外，平時也可出門曬曬太陽，幫助體內維生素D生成。

●維生素B群：參與能量的代謝，也同時與神經、血液循環有關，缺乏容易有疲勞感產生。研究發現，維生素B1、B6及B12的組合，可幫助減緩腰痛及其他部位的肌肉問題。常見食材包括：全穀類食物，如糙米、燕麥，或是瘦肉、豬肝、雞胸等動物性食材。

●鎂：具有調節神經與維持肌肉正常收縮的功能，補充鎂可幫助舒緩肌肉、神經緊繃的症狀。常見食材包括：深綠色蔬菜、堅果類（如：南瓜籽、杏仁等）、85％黑巧克力，均可補充鎂。

除飲食補充營養外，李宜樺強調，會造成肩頸痠痛最主要的原因，多半還是因為久坐及姿勢不良。因此，建議上班時間最好多利用空檔起身走走活動筋骨，並將座椅高度調整成手肘與桌同高，讓身體不會有聳肩或駝背等問題。此外，回家也建議多多伸展、拉拉筋，以舒緩緊繃的肌肉。

