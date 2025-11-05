自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

澎湖失智長輩破千人 權責型失智據點「惠心憶校」揭牌

2025/11/05 11:39

澎湖首座權責型失智據點-惠心憶校，未來提供失智長者治療及管理處所。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖邁向超高齡社會，天主教靈醫會惠民醫院在澎湖縣政府衛生局的指導及澎湖縣榮民服務處慷慨借用場地下，經歷2個月的整修後，今（5）日舉辦「惠心憶校-權責型失智據點」揭牌儀式，正式加入澎湖縣失智症照護網絡。

儀式由惠民醫院長胡彼得、澎湖縣長陳光復、衛生局長陳淑娟、榮民服務處長余熙明、社會處長周柏雅及羅東聖母醫院長馬漢光、澎湖縣議會秘書林寶伶與社區長者等貴賓共同出席揭牌儀式，現場氣氛溫馨熱烈。

惠民醫院長胡彼得表示，靈醫會深耕在澎湖至今已68年，看著在地人口老化及認知退化議題，失智症是目前最重要照護課題。今年衛生局召開權責型失智據點說明會時，找到了離醫院不遠的榮民服務處退伍軍人協會現址1樓，當榮服處得知醫院想為失智症長者服務時，毫不猶豫地答應支持，並熱心投入配合後續據點裝修及服務宣傳，這段相遇，成就了一份美好的合作，也讓服務更貼近需要的人。

澎湖縣榮服處長余熙明表示，澎湖縣65歲以上的榮民截至今（114）年6月止已超過910人，這樣合作機會也能一併造福有需要的榮民及其家屬。

澎湖縣截至今年6月失智症推估人數約計1824人，確診人數為1133人，目前在地建置了1處失智共照中心及8處的失智據點，【惠心憶校】是澎湖首座，全台第13個權責型的失智症據點。期望透過多元跨域合作，共同打造一個「用心守護，以愛相會」失智友善的澎湖。

惠心憶校-權責型失智據點，由嘉賓們共同剪綵揭幕。（記者劉禹慶攝）

