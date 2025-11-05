健康網》高嘉瑜買到爛掉地瓜 認識地瓜

前立委高嘉瑜在臉書發文怒批，昨晚在大全聯買了1包栗子地瓜，切開發現竟然都爛掉了，打電話給客服怎樣都接不到客服人員，大全聯表示，深表重視並致上歉意，並將商品全數下架。（取自高嘉瑜臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕前立委高嘉瑜在臉書公開多張照片，指出自己在大全聯購買栗子地瓜，切開來，裡面竟是腐爛的，且聯繫客服卻得不到恰當回應。對此大全聯回應，將把相關商品下架，以維護消費者權利。

農業部農糧署在粉專「鮮享農YA - 農糧署」說明，地瓜又稱甘藷，是世界第七大糧食作物。臺灣甘藷99%都是國產，全台各地都有種植，一年四季都能吃到新鮮甘藷，以雲林、彰化、臺南為主要產地。

請繼續往下閱讀...

常見的地瓜有：淡黃色的臺農57號（黃金甘藷）、橙紅色的臺農66號（紅心甘藷）以及紫色的臺農73號（紫玉甘藷）等。甘藷不只好吃，還富含膳食纖維、礦物質、維生素、花青素等營養。農糧署建議料理前，這樣處理更聰明。

泡水防變黑：削皮或切塊後先泡水，能洗去乳汁、避免氧化變黑。

炒、燴、燉前小撇步：半煎炸更緊實！口感緊實不軟爛、顏色也更誘人

想烤出濃郁地瓜香？先蒸再烤更綿密！農糧署建議可先用電鍋蒸熟，中心熟透再進烤箱，香氣更濃郁、口感也更鬆綿。「甘藷是百搭好食材，不論鹹甜都能變出一桌好料理！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法