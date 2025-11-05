自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》高嘉瑜買到爛掉地瓜 認識地瓜

2025/11/05 11:26

前立委高嘉瑜在臉書發文怒批，昨晚在大全聯買了1包栗子地瓜，切開發現竟然都爛掉了，打電話給客服怎樣都接不到客服人員，大全聯表示，深表重視並致上歉意，並將商品全數下架。（取自高嘉瑜臉書）

前立委高嘉瑜在臉書發文怒批，昨晚在大全聯買了1包栗子地瓜，切開發現竟然都爛掉了，打電話給客服怎樣都接不到客服人員，大全聯表示，深表重視並致上歉意，並將商品全數下架。（取自高嘉瑜臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕前立委高嘉瑜在臉書公開多張照片，指出自己在大全聯購買栗子地瓜，切開來，裡面竟是腐爛的，且聯繫客服卻得不到恰當回應。對此大全聯回應，將把相關商品下架，以維護消費者權利。

農業部農糧署在粉專「鮮享農YA - 農糧署」說明，地瓜又稱甘藷，是世界第七大糧食作物。臺灣甘藷99%都是國產，全台各地都有種植，一年四季都能吃到新鮮甘藷，以雲林、彰化、臺南為主要產地。

常見的地瓜有：淡黃色的臺農57號（黃金甘藷）、橙紅色的臺農66號（紅心甘藷）以及紫色的臺農73號（紫玉甘藷）等。甘藷不只好吃，還富含膳食纖維、礦物質、維生素、花青素等營養。農糧署建議料理前，這樣處理更聰明。

泡水防變黑：削皮或切塊後先泡水，能洗去乳汁、避免氧化變黑。

炒、燴、燉前小撇步：半煎炸更緊實！口感緊實不軟爛、顏色也更誘人

想烤出濃郁地瓜香？先蒸再烤更綿密！農糧署建議可先用電鍋蒸熟，中心熟透再進烤箱，香氣更濃郁、口感也更鬆綿。「甘藷是百搭好食材，不論鹹甜都能變出一桌好料理！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中