健康網》不只「阿雜」！手機滑久爆憂鬱風險 醫曝方法護大腦

專家表示，民眾已不知不覺被螢幕綁架，越來越多研究顯示「數位排毒」，與心理健康與睡眠品質息息相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕手機幾乎「滲透」現代人的全部生活，吃飯滑、等紅燈滑、睡前滑，但是這樣沒有問題嗎？科博特診所院長劉博仁表示，民眾的生活已不知不覺被螢幕綁架，越來越多研究顯示「數位排毒」，與心理健康與睡眠品質息息相關。他提供一份4週「數位排毒計畫」，讓民眾的心靈可以重新呼吸。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，2025年Cureus期刊刊登一篇綜論，回顧近年來全球14項有關「數位排毒」的研究，有3項結論相當明確：

●憂鬱症狀與焦慮顯著下降

尤其對長期沉迷社群媒體、資訊焦慮或自我比較嚴重的人，效果最明顯。

●壓力與幸福感的改善幅度不一

有些人睡得更好、心情更輕鬆；但也有人出現「斷網焦慮」或孤單感。研究認為這與年齡、性格與使用習慣密切相關。

●睡眠品質提升是最大亮點

睡前停用螢幕2小時、關閉推播與通知，能減少藍光與心理刺激，促進褪黑激素分泌，幫助大腦真正休息。

換言之，當民眾暫時離線，大腦的壓力系統也在放假。

劉博仁說明，過度使用數位媒體，就像身體吃太多糖，開始刺激、但久了就失衡。每天接收的資訊量爆炸，造成認知疲勞；看別人光鮮的生活、對照自己平凡的現實，容易產生焦慮、自我懷疑；藍光會干擾生理節律，螢幕光線會抑制褪黑激素，讓大腦以為還是白天。

他建議給民眾的4週「數位排毒計畫」:

第1週：覺察

觀察你每天花多少時間在手機上；關閉不必要的推播通知；睡前2小時不滑手機，讓眼睛和大腦慢慢「降速」。

第2週：替代

把「滑手機」換成「散步」、「泡茶」、「閱讀」、「聽音樂」；嘗試一天中安排兩段15–30分鐘「無網時間」。

第3週：短期斷線

嘗試一個週末不看社群媒體；把手機放在客廳，睡覺時只用鬧鐘；記錄你睡眠、心情、能量的變化。

第4週：維持

建立「數位宵禁時間」（例如晚間10點後全關）；每週安排一天「離線日」，與家人朋友面對面互動。

劉博仁總結，因為真正的健康，不只是飲食運動，還包括讓大腦學會放下手機，重新連線自己。讓心靈重新呼吸，讓注意力回到現實世界。

