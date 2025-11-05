透視腸道菌》腎友腸道菌失衡 血中尿毒素跟著追高

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

腸道不只是「消化工廠」，還可能是腎臟的「麻煩製造所」！腸道菌叢與非傳染性疾病的關聯愈來愈被重視，慢性腎臟病（CKD）患者常有「尿毒素」累積，但腸道菌組成、飲食與尿毒素之間的互動及對CKD進展的影響，仍未被完整釐清。

2025年最新發表在《Gut》的期刊，揭開了慢性腎臟病（CKD）的新秘密：原來腸道菌會把食物中的成分轉化成「尿毒素前驅物」，再被吸收到血液裡，變成真正的尿毒素，最後堆積在體內、傷害腎臟。

研究團隊分析了法國CKD-REIN隊列240位非透析的慢性腎臟病患者，發現他們的腸道菌組成和健康人明顯不同，壞菌多、好菌少，腸道菌失衡越嚴重的病人血中尿毒素越高。甚至在三年後追蹤的103名患者，跟健康人比較，發現這些「尿毒素產生壞菌」的比例還持續在增加中！而當研究者把這些慢性腎臟病患者的菌移植到抗生素處理過的小鼠體內，小鼠也出現尿毒素飆高、腎臟纖維化惡化的情況─證實腸道菌真的是「尿毒素快遞員」！

不過好消息是：植物性、低蛋白飲食能減少這些壞菌的活性。這項研究凸顯腸道菌與尿毒素在慢性腎臟病惡化中的角色，暗示想保護腎臟，不妨從腸道下手─多吃蔬菜、全穀、豆製品，讓腸道菌從「敵人」變「護衛隊」，調控腸道菌或搭配植物性低蛋白飲食，未來可能成為幫腎臟減輕負擔、延緩慢性腎臟病進展的新策略。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

