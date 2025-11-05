健康網》乾眼症≠水喝太少 醫揭3類型4解法

乾眼症不是水喝太少，而是要找出自己屬於哪類型的乾眼症，並且要多休息，避免用眼過度；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我眼睛乾，是不是多喝水就好？」這是門診最常見的迷思之一。高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，乾眼症不等於口渴，狂灌水只會一直跑廁所，卻無法真正改善乾眼症，因為問題往往出在「淚液成分失衡」，而非水分攝取不足。

淚液不只是水 油脂層與分泌異常是關鍵

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」說明，乾眼症並非單純的「眼睛缺水」，而是眼表與淚膜功能出現異常。

請繼續往下閱讀...

淚液由「水分、油脂、黏液」3層構成，任何一層出問題，都可能導致眼睛乾澀、灼熱、異物感、甚至視力模糊。

◎乾眼症依原因可分為3類型

●水分型乾眼：淚腺分泌不足，導致眼睛缺乏滋潤。

●蒸發型乾眼：油脂層分泌不良，使淚水揮發太快。

●混合型乾眼：水與油都失衡，這也是最常見的類型。

她強調，喝再多水若淚膜組成比例不對，仍無法維持潤澤。

避免用眼過度 規律作息很重要

◎針對乾眼症，粘靖旻提供4項改善策略

●挑對人工淚液：應依乾眼類型選擇適合配方，而非隨意購買「保濕型」或「長效型」藥水。

改善乾眼症應挑選適合自己類型的人工淚液；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●選無防腐劑產品：長期使用防腐劑可能刺激眼表，建議選擇單支包裝或無防腐劑配方。

●改善生活習慣：避免長時間盯螢幕、適時休息、使用加濕器維持環境濕度。

●規律睡眠作息：眼睛需要充分修復時間，若長期睡眠不足，乾眼症狀將更難改善。

眼睛紅、澀、模糊應就醫 盡早找出病因

粘靖旻提醒，若經常出現乾、澀、紅或視線模糊等狀況，代表眼表可能已受損，應至眼科檢查乾眼類型與淚膜狀況，找出真正原因再對症治療。

她強調，乾眼症是現代常見的「文明病」，尤其長時間使用3C產品者比例高，別再以「多喝水」當萬靈丹。唯有了解自身乾眼成因、針對性治療，才能真正遠離惱人的乾澀不適，恢復清晰舒適的視界。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法