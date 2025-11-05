自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》乾眼症≠水喝太少 醫揭3類型4解法

2025/11/05 16:07

乾眼症不是水喝太少，而是要找出自己屬於哪類型的乾眼症，並且要多休息，避免用眼過度；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

乾眼症不是水喝太少，而是要找出自己屬於哪類型的乾眼症，並且要多休息，避免用眼過度；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我眼睛乾，是不是多喝水就好？」這是門診最常見的迷思之一。高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，乾眼症不等於口渴，狂灌水只會一直跑廁所，卻無法真正改善乾眼症，因為問題往往出在「淚液成分失衡」，而非水分攝取不足。

淚液不只是水　油脂層與分泌異常是關鍵

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」說明，乾眼症並非單純的「眼睛缺水」，而是眼表與淚膜功能出現異常。

淚液由「水分、油脂、黏液」3層構成，任何一層出問題，都可能導致眼睛乾澀、灼熱、異物感、甚至視力模糊。

◎乾眼症依原因可分為3類型

●水分型乾眼：淚腺分泌不足，導致眼睛缺乏滋潤。

●蒸發型乾眼：油脂層分泌不良，使淚水揮發太快。

●混合型乾眼：水與油都失衡，這也是最常見的類型。

她強調，喝再多水若淚膜組成比例不對，仍無法維持潤澤。

避免用眼過度 規律作息很重要

◎針對乾眼症，粘靖旻提供4項改善策略

●挑對人工淚液：應依乾眼類型選擇適合配方，而非隨意購買「保濕型」或「長效型」藥水。

改善乾眼症應挑選適合自己類型的人工淚液；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

改善乾眼症應挑選適合自己類型的人工淚液；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●選無防腐劑產品：長期使用防腐劑可能刺激眼表，建議選擇單支包裝或無防腐劑配方。

●改善生活習慣：避免長時間盯螢幕、適時休息、使用加濕器維持環境濕度。

●規律睡眠作息：眼睛需要充分修復時間，若長期睡眠不足，乾眼症狀將更難改善。

眼睛紅、澀、模糊應就醫 盡早找出病因

粘靖旻提醒，若經常出現乾、澀、紅或視線模糊等狀況，代表眼表可能已受損，應至眼科檢查乾眼類型與淚膜狀況，找出真正原因再對症治療。

她強調，乾眼症是現代常見的「文明病」，尤其長時間使用3C產品者比例高，別再以「多喝水」當萬靈丹。唯有了解自身乾眼成因、針對性治療，才能真正遠離惱人的乾澀不適，恢復清晰舒適的視界。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中