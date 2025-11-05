自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》早上防禦、晚上修復 百萬網紅醫教極簡保養法

2025/11/05 11:08

美國百萬網紅皮膚科醫師德瑞提醒，肌膚在白天與夜晚的需求完全不同，白天要防禦、晚上要修復。而保養程序不在多，而在能否持續；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

美國百萬網紅皮膚科醫師德瑞提醒，肌膚在白天與夜晚的需求完全不同，白天要防禦、晚上要修復。而保養程序不在多，而在能否持續；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕保養真的要分早晚嗎？美國百萬網紅皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞・蘇亞雷斯 Andrea Suarez）指出，肌膚在白天與夜晚的需求完全不同，白天要防禦、晚上要修復。而保養程序不在多，而在能否持續。真正讓肌膚穩定健康的關鍵是簡化步驟，建立一套能長久執行的極簡護膚法。

德瑞醫師（Dr. Dray）是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有255萬位訂閱者，她在社群平台推出的影片「早晚保養，哪個才是最重要？」中指出，早晨的保養重點在防護與預防，因為皮膚將面對紫外線、空氣污染與自由基攻擊。

若皮膚出油或流汗，可用溫和潔面乳清潔；若屬乾性或敏感膚質，只需潑水即可，不一定每天都要用洗面乳，重點是讓皮膚保持清新、不過度清潔；晚上則是皮膚自我修復與更新的時段。德瑞解釋，夜間血流量增加、經皮水分流失上升，這時候最適合進行清潔、修復與保濕。

早晨保養 專注「防護」與「抗氧化」

德瑞表示，防曬絕對是日間保養的靈魂，早上應使用SPF 30 以上的防曬產品，且要「塗夠量」。臉、頸、耳朵都需覆蓋，防曬用品失效最大的原因，就是塗太少。對於大多數在室內工作者，早上出門前塗一次即可，若戶外曝曬時間長、會流汗，應選擇防水型並適時補擦。

德瑞表示，許多防曬霜的配方中本身含有保濕與抗氧化成分，例如菸鹼醯胺、玻尿酸、甘油等，因此早上只擦防曬霜（或防曬乳）也能同時防護與保濕，是極簡護膚族的最佳選擇。

防曬絕對是日間保養的靈魂，早上應使用SPF 30 以上的防曬產品，且要「塗夠量」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

防曬絕對是日間保養的靈魂，早上應使用SPF 30 以上的防曬產品，且要「塗夠量」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

夜間保養 修復與補水並重

晚上是皮膚自我修復與更新的時段。德瑞解釋，夜間血流量增加、經皮水分流失上升，這時候最適合進行清潔、修復與保濕。

她強調，每個人晚上都應該洗臉，特別是白天有擦防曬用品的人。可先用油性卸妝產品溶解彩妝與防曬，再以溫和潔面乳洗淨，必要時可採「雙重清潔法」，能徹底去除髒污又減少摩擦刺激。

在清潔後，若想加入進階保養，可選擇含維生素A衍生物的類視黃醇（Retinol）或A酸乳霜（Tretinoin Cream）。這類成分能促進膠原蛋白生成、減少皺紋、改善暗沉與粉刺。

她提醒，新手使用初期容易乾燥脫皮，可採用「保濕三明治法」：先上輕薄保濕精華，再擦視黃醇，最後疊上保濕霜，能有效緩解刺激。

若使用果酸、水楊酸等去角質產品，也要依照說明書頻率操作，不要被「只能週二、週四用」等迷思誤導，最重要的是觀察皮膚反應，若太乾或紅癢就減少頻率。

若皮膚太乾或紅癢就減少使用果酸、水楊酸等去角質產品頻率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

若皮膚太乾或紅癢就減少使用果酸、水楊酸等去角質產品頻率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

保濕霜不是人人都要　依膚況調整

夜間最後一步多為塗抹保濕霜。德瑞醫師指出，有些人皮膚天生保水力好，不覺得緊繃、乾燥，就可以省略。但若洗臉後出現拉扯感或細紋明顯，就是該補上保濕霜的訊號。

她提醒，保濕需求會隨季節變化，例如秋冬濕度低時要加強滋潤；女性在*更年期後皮膚更易乾燥，也應選擇含神經醯胺、乳木果油等成分的晚霜來維持屏障。

紅光面膜別亂用　須在乾淨肌膚進行

對於流行的紅光面膜（red light therapy），德瑞說，它透過「光生物調節」（Photobiomodulation）可減少發炎、刺激膠原蛋白生成，早晚使用皆可，但一定要在乾淨、未上任何產品的皮膚上操作，以免將精華液或酸類封在面膜下引起刺激。使用頻率則應遵循廠商指示，過度使用反而可能降低效果。

極簡保養 最能長久執行

德瑞強調，最好的保養不是最多，而是最能持續的那一套。她建議忙碌族可採「極簡護膚」，若早上時間有限，只需擦防曬霜；晚上至少洗臉，乾燥時再上保濕霜即可。

只要你每天確實洗臉、擦防曬、適時保濕，就已經比大多數人更用心。真正健康的皮膚，來自長期穩定的習慣，而不是一次性爆量的瓶瓶罐罐。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中