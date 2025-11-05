健康網》早上防禦、晚上修復 百萬網紅醫教極簡保養法

美國百萬網紅皮膚科醫師德瑞提醒，肌膚在白天與夜晚的需求完全不同，白天要防禦、晚上要修復。而保養程序不在多，而在能否持續；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕保養真的要分早晚嗎？美國百萬網紅皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞・蘇亞雷斯 Andrea Suarez）指出，肌膚在白天與夜晚的需求完全不同，白天要防禦、晚上要修復。而保養程序不在多，而在能否持續。真正讓肌膚穩定健康的關鍵是簡化步驟，建立一套能長久執行的極簡護膚法。

德瑞醫師（Dr. Dray）是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有255萬位訂閱者，她在社群平台推出的影片「早晚保養，哪個才是最重要？」中指出，早晨的保養重點在防護與預防，因為皮膚將面對紫外線、空氣污染與自由基攻擊。

若皮膚出油或流汗，可用溫和潔面乳清潔；若屬乾性或敏感膚質，只需潑水即可，不一定每天都要用洗面乳，重點是讓皮膚保持清新、不過度清潔；晚上則是皮膚自我修復與更新的時段。德瑞解釋，夜間血流量增加、經皮水分流失上升，這時候最適合進行清潔、修復與保濕。

早晨保養 專注「防護」與「抗氧化」

德瑞表示，防曬絕對是日間保養的靈魂，早上應使用SPF 30 以上的防曬產品，且要「塗夠量」。臉、頸、耳朵都需覆蓋，防曬用品失效最大的原因，就是塗太少。對於大多數在室內工作者，早上出門前塗一次即可，若戶外曝曬時間長、會流汗，應選擇防水型並適時補擦。

德瑞表示，許多防曬霜的配方中本身含有保濕與抗氧化成分，例如菸鹼醯胺、玻尿酸、甘油等，因此早上只擦防曬霜（或防曬乳）也能同時防護與保濕，是極簡護膚族的最佳選擇。

防曬絕對是日間保養的靈魂，早上應使用SPF 30 以上的防曬產品，且要「塗夠量」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

夜間保養 修復與補水並重

晚上是皮膚自我修復與更新的時段。德瑞解釋，夜間血流量增加、經皮水分流失上升，這時候最適合進行清潔、修復與保濕。

她強調，每個人晚上都應該洗臉，特別是白天有擦防曬用品的人。可先用油性卸妝產品溶解彩妝與防曬，再以溫和潔面乳洗淨，必要時可採「雙重清潔法」，能徹底去除髒污又減少摩擦刺激。

在清潔後，若想加入進階保養，可選擇含維生素A衍生物的類視黃醇（Retinol）或A酸乳霜（Tretinoin Cream）。這類成分能促進膠原蛋白生成、減少皺紋、改善暗沉與粉刺。

她提醒，新手使用初期容易乾燥脫皮，可採用「保濕三明治法」：先上輕薄保濕精華，再擦視黃醇，最後疊上保濕霜，能有效緩解刺激。

若使用果酸、水楊酸等去角質產品，也要依照說明書頻率操作，不要被「只能週二、週四用」等迷思誤導，最重要的是觀察皮膚反應，若太乾或紅癢就減少頻率。

若皮膚太乾或紅癢就減少使用果酸、水楊酸等去角質產品頻率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

保濕霜不是人人都要 依膚況調整

夜間最後一步多為塗抹保濕霜。德瑞醫師指出，有些人皮膚天生保水力好，不覺得緊繃、乾燥，就可以省略。但若洗臉後出現拉扯感或細紋明顯，就是該補上保濕霜的訊號。

她提醒，保濕需求會隨季節變化，例如秋冬濕度低時要加強滋潤；女性在*更年期後皮膚更易乾燥，也應選擇含神經醯胺、乳木果油等成分的晚霜來維持屏障。

紅光面膜別亂用 須在乾淨肌膚進行

對於流行的紅光面膜（red light therapy），德瑞說，它透過「光生物調節」（Photobiomodulation）可減少發炎、刺激膠原蛋白生成，早晚使用皆可，但一定要在乾淨、未上任何產品的皮膚上操作，以免將精華液或酸類封在面膜下引起刺激。使用頻率則應遵循廠商指示，過度使用反而可能降低效果。

極簡保養 最能長久執行

德瑞強調，最好的保養不是最多，而是最能持續的那一套。她建議忙碌族可採「極簡護膚」，若早上時間有限，只需擦防曬霜；晚上至少洗臉，乾燥時再上保濕霜即可。

只要你每天確實洗臉、擦防曬、適時保濕，就已經比大多數人更用心。真正健康的皮膚，來自長期穩定的習慣，而不是一次性爆量的瓶瓶罐罐。

