自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》解析白內障手術 重現美好視界

2025/11/09 11:39

亞東醫院眼科部葡萄膜炎科醫師王令維表示，白內障手術是目前安全性非常高、技術成熟的眼科手術。（圖取自freepik）

亞東醫院眼科部葡萄膜炎科醫師王令維表示，白內障手術是目前安全性非常高、技術成熟的眼科手術。（圖取自freepik）

文／王令維

白內障手術是目前安全性非常高、技術成熟的眼科手術，整體成功率超過98%，大多數病人術後視力可大幅改善。但如同所有醫療行為，仍有極低機率出現手術併發症。

手術風險解析

手術中的風險

●水晶體囊袋破裂：發生率約為 0.5%-2%。手術移除白內障過程中，可能因水晶體囊袋脆弱破裂，影響人工晶體放置位置。

●虹膜損傷：發生率小於 0.5%。手術操作可能拉扯或影像虹膜，造成術後短暫畏光、瞳孔變形。

●角膜內皮損傷：輕微水腫為常見暫時性反應，持續性水腫較少見（<1%）。主要與手術時間與超音波能量有關。

●出血：輕微前房出血發生率約為0.1%-0.3%，大多可自行吸收。嚴重出血（如脈絡膜出血）極為罕見（發生率<0.01%）。

●人工晶體植入困難：若遇小瞳孔、囊袋韌帶鬆弛等情形，可能影響人工晶體植入，約 0.5% 需改用特殊固定方式。

手術後的風險

●感染（眼內炎）：為最嚴重但極罕見併發症，發生率約 0.01%-0.05%（萬分之一至五）。早期治療能保護視力。

●高眼壓或低眼壓：短暫眼壓波動約 1%-3%，大多透過藥物控制穩定。

●後囊混濁（繼發性白內障）：最常見的晚期併發症，發生率約 10%-30%，可透過門診雷射治療改善。

●視網膜剝離：發生率約 0.1%-0.5%，高度近視患者風險較高。若出現閃光、黑影應立即就醫。

●人工晶體偏移或脫位：發生率約 0.1%-0.7%，若影響視力可能需手術修正。

●角膜水腫：輕微水腫常見，持續性嚴重水腫少見（<1%），嚴重時需角膜移植。

預防方式說明

手術前的準備

●完整術前評估：由眼科醫師進行詳細眼部檢查，包括角膜、視網膜、黃斑部與視神經等。

●控制全身性慢性疾病：良好控制血糖、血壓、心血管疾病，減少術中、術後風險。

●用藥與病史告知：告知醫師目前使用藥物（如抗凝血劑、抗血小板藥物）與過去手術、出血體質等病史，讓醫師規劃適當停藥或調整方案。

手術中的安全措施

●選擇經驗豐富的手術醫師與團隊：醫師經驗對降低後囊破裂、玻璃體脫出、人工晶體偏移等併發症有極大幫助。

●採用先進手術儀器與技術：包含飛秒雷射輔助白內障手術、Zepto引導視軸中心定位前囊切口術、囊袋支撐環，有助提高手術安全性與穩定性。

●無菌環境嚴格控管：手術室環境嚴格消毒、術中使用抗生素降低感染機率。

手術後的照護

●規則使用術後藥物：包括抗生素與消炎藥水，防止感染與控制發炎反應。

●避免揉眼、髒手接觸眼睛：防止外來細菌感染。

●避免劇烈運動與提重物：預防傷口裂開、人工晶體移位、眼壓波動。

●定期回診追蹤：依照醫囑回診檢查術後變化。

●警覺異常症狀：突發視力模糊、劇烈眼痛、紅腫、黑影飄浮物。若術後出現以上症狀，請立即回診。

發生後的處置方式

手術中的風險處置方式

●水晶體囊袋破裂：若破裂輕微，可繼續手術並改變人工水晶體置入方式。若破裂嚴重：需進行玻璃體切除後，再植入人工水晶體。

●虹膜損傷：輕微損傷觀察即可。嚴重才需進行虹膜縫合修復，矯正瞳孔變形。

●角膜內皮損傷：術後點用高滲劑與抗氧化藥水觀察。嚴重者需進行角膜移植。

※手術後的風險與處置方式

●感染（眼內炎）：緊急注射眼內抗生素，控制感染。若惡化則進行玻璃體切除手術。

●高眼壓／低眼壓：使用眼藥水控制眼壓。若眼壓波動劇烈，視情況更換藥物或調整人工晶體位置。

●後囊混濁：門診使用雷射清除混濁的後囊。

●視網膜剝離：視情況進行視網膜雷射或進行玻璃體切除手術修補。

●人工晶體偏移／脫位：若視力受影響，需重新定位或更換晶體。包含鞏膜固定式人工水晶體、虹膜固定式人工水晶體、或改置前房型人工晶體。

整體而言，白內障手術屬於低風險且高度可控的手術。選擇亞東醫院眼科部團隊，能享有完善的術前評估、先進的手術設備與技術，以及嚴格無菌控管的手術環境，大幅降低手術風險並提升成功率。此外，眼科部擁有齊全的治療儀器，能根據病人狀況提供即時且完整的後續處置方案，確保您的視力健康獲得最妥善的照護。

（作者任職亞東醫院眼科部葡萄膜炎科；原文刊登於亞東院訊 第309期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中