健康網》解析白內障手術 重現美好視界

文／王令維

白內障手術是目前安全性非常高、技術成熟的眼科手術，整體成功率超過98%，大多數病人術後視力可大幅改善。但如同所有醫療行為，仍有極低機率出現手術併發症。

手術風險解析

手術中的風險

●水晶體囊袋破裂：發生率約為 0.5%-2%。手術移除白內障過程中，可能因水晶體囊袋脆弱破裂，影響人工晶體放置位置。

●虹膜損傷：發生率小於 0.5%。手術操作可能拉扯或影像虹膜，造成術後短暫畏光、瞳孔變形。

●角膜內皮損傷：輕微水腫為常見暫時性反應，持續性水腫較少見（<1%）。主要與手術時間與超音波能量有關。

●出血：輕微前房出血發生率約為0.1%-0.3%，大多可自行吸收。嚴重出血（如脈絡膜出血）極為罕見（發生率<0.01%）。

●人工晶體植入困難：若遇小瞳孔、囊袋韌帶鬆弛等情形，可能影響人工晶體植入，約 0.5% 需改用特殊固定方式。

手術後的風險

●感染（眼內炎）：為最嚴重但極罕見併發症，發生率約 0.01%-0.05%（萬分之一至五）。早期治療能保護視力。

●高眼壓或低眼壓：短暫眼壓波動約 1%-3%，大多透過藥物控制穩定。

●後囊混濁（繼發性白內障）：最常見的晚期併發症，發生率約 10%-30%，可透過門診雷射治療改善。

●視網膜剝離：發生率約 0.1%-0.5%，高度近視患者風險較高。若出現閃光、黑影應立即就醫。

●人工晶體偏移或脫位：發生率約 0.1%-0.7%，若影響視力可能需手術修正。

●角膜水腫：輕微水腫常見，持續性嚴重水腫少見（<1%），嚴重時需角膜移植。

預防方式說明

手術前的準備

●完整術前評估：由眼科醫師進行詳細眼部檢查，包括角膜、視網膜、黃斑部與視神經等。

●控制全身性慢性疾病：良好控制血糖、血壓、心血管疾病，減少術中、術後風險。

●用藥與病史告知：告知醫師目前使用藥物（如抗凝血劑、抗血小板藥物）與過去手術、出血體質等病史，讓醫師規劃適當停藥或調整方案。

手術中的安全措施

●選擇經驗豐富的手術醫師與團隊：醫師經驗對降低後囊破裂、玻璃體脫出、人工晶體偏移等併發症有極大幫助。

●採用先進手術儀器與技術：包含飛秒雷射輔助白內障手術、Zepto引導視軸中心定位前囊切口術、囊袋支撐環，有助提高手術安全性與穩定性。

●無菌環境嚴格控管：手術室環境嚴格消毒、術中使用抗生素降低感染機率。

手術後的照護

●規則使用術後藥物：包括抗生素與消炎藥水，防止感染與控制發炎反應。

●避免揉眼、髒手接觸眼睛：防止外來細菌感染。

●避免劇烈運動與提重物：預防傷口裂開、人工晶體移位、眼壓波動。

●定期回診追蹤：依照醫囑回診檢查術後變化。

●警覺異常症狀：突發視力模糊、劇烈眼痛、紅腫、黑影飄浮物。若術後出現以上症狀，請立即回診。

發生後的處置方式

手術中的風險處置方式

●水晶體囊袋破裂：若破裂輕微，可繼續手術並改變人工水晶體置入方式。若破裂嚴重：需進行玻璃體切除後，再植入人工水晶體。

●虹膜損傷：輕微損傷觀察即可。嚴重才需進行虹膜縫合修復，矯正瞳孔變形。

●角膜內皮損傷：術後點用高滲劑與抗氧化藥水觀察。嚴重者需進行角膜移植。

※手術後的風險與處置方式

●感染（眼內炎）：緊急注射眼內抗生素，控制感染。若惡化則進行玻璃體切除手術。

●高眼壓／低眼壓：使用眼藥水控制眼壓。若眼壓波動劇烈，視情況更換藥物或調整人工晶體位置。

●後囊混濁：門診使用雷射清除混濁的後囊。

●視網膜剝離：視情況進行視網膜雷射或進行玻璃體切除手術修補。

●人工晶體偏移／脫位：若視力受影響，需重新定位或更換晶體。包含鞏膜固定式人工水晶體、虹膜固定式人工水晶體、或改置前房型人工晶體。

整體而言，白內障手術屬於低風險且高度可控的手術。選擇亞東醫院眼科部團隊，能享有完善的術前評估、先進的手術設備與技術，以及嚴格無菌控管的手術環境，大幅降低手術風險並提升成功率。此外，眼科部擁有齊全的治療儀器，能根據病人狀況提供即時且完整的後續處置方案，確保您的視力健康獲得最妥善的照護。

（作者任職亞東醫院眼科部葡萄膜炎科；原文刊登於亞東院訊 第309期）

