健康網》中年發福不只代謝差！ 醫揭真正關鍵是「它」

〔健康頻道／綜合報導〕我們常說，中年發福是因為代謝變慢了；然而，這是真實原因嗎？好日子診所醫師張志宇表示，根據科學研究顯示，這其實是一個迷思。人體的基礎代謝率 （Basal Metabolic Rate, BMR） 主要取決於內臟器官（如腦、肝、腎等）的運作與肌肉組織的量。但最新的研究指出，在20-60歲這個區間，內臟器官細胞的代謝速度其實並未隨著年齡而下降。代謝變慢的真正關鍵，其實在於肌肉量減少。

為什麼越接近中年，越容易變胖？張志宇於臉書專頁「好日子診所」發文表示，其實關鍵不在於細胞代謝變慢，而是肌肉量減少。雖然肌肉細胞本身的代謝效率並沒有改變，但人體的骨骼肌肉量大約從40歲開始，便會以每10年約10%的速度持續流失；到了60-70 歲，流失速度更會加快。隨著肌肉量減少，整體基礎代謝率自然下降，這也就是中年後「隨便吃都胖」的主要原因。

因此，張志宇說，維持肌肉量才是關鍵課題。預防肌少症的核心，在於結合運動訓練和營養補充，並將作法具體說明如下：

●運動訓練（Exercise Training）：漸進式阻力運動訓練（Progressive Resistance Training, RT）已被證實能有效增加肌肉質量與肌力，並可改善功能。建議每週進行2-3次、每次20-30分鐘的阻力訓練，若持續進行，可顯著維持中老年人的肌肉功能。另可搭配有氧運動，以達到更全面的健康效益。

●營養介入（Nutritional Intervention）：老年人應確保足夠的蛋白質攝取，以促進肌肉蛋白合成。建議每日攝取量可達1.0-1.5克／公斤體重，並應平均分佈於三餐。此外，維生素D不足與肌少症密切相關，適當補充有助於維持肌肉強度與功能，建議保持血清濃度在健康範圍內。

張志宇強調，透過持續的阻力訓練與精準的營養補充，才能有效減緩肌肉流失，對抗中年後的代謝下降，並提升生活品質。

