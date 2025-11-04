自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》無羊枕頭熱賣 醫：不好睡不是枕頭的錯

2025/11/04 23:57

枕頭百百款，不是貴的就可安眠。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，運動才能安眠到天亮；圖為情境照。（圖取自freepik）

枕頭百百款，不是貴的就可安眠。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，運動才能安眠到天亮；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕前台大醫院感染科醫師林匡璧也是日本旅遊部落客曾在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，當年也扛了「無羊枕頭」回台。不過，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，不好睡莫要怪枕頭，要問自己運動夠不夠。

林匡璧跟太太之前去日本旅遊時，特別買回重量級的「無羊枕頭」，一顆枕頭重達4.6公斤。最近這款枕頭在台灣賣場開賣，讓不少消費者趨之若騖。林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」指出，不少人買了貴森森的枕頭，初期睡起來還不錯，但久了還是出現老毛病。他直言，一定要運動才能告別痠痛不適、失眠。

林軒任指出，落枕是因為頸椎小面關節痛，也就是頸椎後方關節卡住會導致脖子無法轉動；上斜方肌和深頸部肌肉抽筋，易造成脖子無法轉動的痠痛；除了頸部疼痛外，可能出現放射痛延伸至手肘或手指。

因此，有這些困擾的人，總是到處找適合自己的枕頭、寢具。林軒任說，若是喜歡平躺的人，覺得頸部懸空了，可以把毛巾捲一下，塞滿再睡；若是側躺的人，可能要注意枕頭兩側要高一點，睡起來也比較舒服。

林軒任分享落枕處理與預防：

●初期處理：建議熱敷、電療或使用酸痛貼布，避免自行拉伸。

●就醫時機：當疼痛影響生活、工作或睡眠時，建議就醫檢查。

●預防方法：睡前伸展頸部，進行伸展運動，改善姿勢和增加運動。

