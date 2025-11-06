健康網》成人每天10分鐘玩樂有助抗壓！ 專家建議3做法

專家指出，每天10分鐘玩樂，能增強韌性與身心健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否為了追求效率而放棄了玩樂的自由？這種妥協或許會讓你付出比你意識到的更大的代價。專家指出，隨興的玩樂是提升心理健康、減輕壓力，並重新找回內心童趣的最簡單方法之一，並建議從3做法找到玩樂的樂趣。

《New York post》報導，即將出版《玩樂力：玩樂如何改變思維、啟發連結並激發創意》（Playful: How Play Shifts Our Thinking, Inspires Connection, and Sparks Creativity）的作者卡斯．霍爾曼（Cas Holman）表示，每個人都能從玩樂中受益。

他表示，成年人尤其需要為了純粹的快樂而參與各種活動，因為我們大多數人從9歲左右就開始放棄隨興的玩樂。「我們過度專注於效率和結果，所以往往忽略了內心那個想在會議中搞怪、想在上班路上探索新路線，或想在洗碗時在廚房跳舞的自己。」

霍爾曼指出，當我們太在意別人的眼光時，就會阻礙玩樂的行為，這種抑制會嚴重影響我們的整體幸福感。「玩樂是我們學習成為人的方式，是我們認識自己、學會失敗、溝通、愛、爭鬥、反叛、渴望、創造與生存的過程。」

他接著說明，在最佳狀態下，玩樂能肯定生命、滋養靈魂、拓展思維。缺乏玩樂的生活，對心理、情緒和身體健康都有害。

那麼，怎麼知道自己是否「抗拒玩樂」呢？霍爾曼指出，有5個徵兆可以觀察。

●你認為必須把待辦事項清單一項項完成才重要。

●休息時會感到內疚。

●你已經不記得上一次無緣無故大笑是什麼時候。

●你認為「玩樂」只是小孩或週末才做的事。

●你總是「忙碌」，卻從未感到「快樂」。

研究表明，玩樂的心態能使人更具適應性、韌性和創造力，而動物模型則表明，玩耍可以增強哺乳動物對疾病的抵抗力。

霍爾曼建議，對於那些想要重新找回玩樂精神的人，每天抽10分鐘時間去做一些感覺有趣而不是有意義的事情。「在客廳裡跳舞。畫畫塗鴉。給朋友打個電話聊聊天。目標不是為了完成什麼，而是為了重新找回快樂，」他建議。

為了讓生活更多融入玩樂的輕鬆與健康，霍爾曼建議採取以下策略：

●放下評價： 「相信周圍的人不會評判你，更重要的是，相信自己。我們往往對自己最苛刻。讓自己去玩吧。」

●擁抱可能性： 「對可能發生的事情保持開放，而不是執著於自己預期或已知的結果。過度追求結果會讓事情變得壓力大，也不太好玩。」

●重新定義成功：問問自己真正想要的是什麼。徒步一定要在1小時內完成嗎？還是可以 順便觀察苔蘚？也就是說，你不一定每次生活裡的事件都當成比賽，非贏不可。

