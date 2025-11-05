自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》想抗老不靠醫美！ 營養師推薦抗老必吃食物

2025/11/05 12:23

專家表示，要防止肌肉退化，不妨在日常三餐中攝取豆、魚、蛋、肉等優質蛋白質，打好健康基礎；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，要防止肌肉退化，不妨在日常三餐中攝取豆、魚、蛋、肉等優質蛋白質，打好健康基礎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕衰老不是只有外觀，也不是突然發生，它是漸進過程。營養師彭逸珊表示，更重要的是，藉由正確的飲食、運動、定期追蹤與適當的保健品輔助，可以延緩衰老的速度。他從肌膚、關節與肌肉等3方面，提供食物建議。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」歸納避免肌膚老化、關節老化與肌肉退化的食物、保健品與小撇步：

肌膚老化

可從外觀慢慢觀察到，熬夜、精緻飲食更容易流失膠原蛋白。

●日常吃這些：新鮮蔬菜、當季水果、魚類、亞麻仁油/橄欖油/苦茶油

●保健品推薦：膠原蛋白、維他命C、山竹果萃取、櫻花萃取、玻尿酸等

●盡量避免：熬夜、炸物、含糖飲料、加工食品

關節老化

●日常吃這些：黃豆類/雞肉/雞蛋等優質蛋白質、鮭魚、鯖魚等富含omega-3脂肪酸的魚類

●保健品推薦：薑黃、UC-II、膠原蛋白、蛋殼膜等

●盡量避免：體重過重或肥胖、炸物、加工食品

肌肉退化

●日常吃這些：豆魚蛋肉等優質蛋白質、乳品幫助補充鈣質、適量澱粉保護肌肉

●保健品推薦：蛋白粉（運動後補充）、鈣、維他命D（幫助骨骼健康）

●一定要做：規律運動、重量訓練

彭逸珊強調，抗衰老不是一蹴可幾的事，但也不是只能靠保健品或醫美才能做到，重要的是需要長期、全面性的生活方式調整，利用80%規律、20%隨性的飲食、運動、睡眠、壓力管理，有助延緩衰老。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中