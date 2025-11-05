健康網》想抗老不靠醫美！ 營養師推薦抗老必吃食物

專家表示，要防止肌肉退化，不妨在日常三餐中攝取豆、魚、蛋、肉等優質蛋白質，打好健康基礎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕衰老不是只有外觀，也不是突然發生，它是漸進過程。營養師彭逸珊表示，更重要的是，藉由正確的飲食、運動、定期追蹤與適當的保健品輔助，可以延緩衰老的速度。他從肌膚、關節與肌肉等3方面，提供食物建議。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」歸納避免肌膚老化、關節老化與肌肉退化的食物、保健品與小撇步：

肌膚老化

可從外觀慢慢觀察到，熬夜、精緻飲食更容易流失膠原蛋白。

●日常吃這些：新鮮蔬菜、當季水果、魚類、亞麻仁油/橄欖油/苦茶油

●保健品推薦：膠原蛋白、維他命C、山竹果萃取、櫻花萃取、玻尿酸等

●盡量避免：熬夜、炸物、含糖飲料、加工食品

關節老化

●日常吃這些：黃豆類/雞肉/雞蛋等優質蛋白質、鮭魚、鯖魚等富含omega-3脂肪酸的魚類

●保健品推薦：薑黃、UC-II、膠原蛋白、蛋殼膜等

●盡量避免：體重過重或肥胖、炸物、加工食品

肌肉退化

●日常吃這些：豆魚蛋肉等優質蛋白質、乳品幫助補充鈣質、適量澱粉保護肌肉

●保健品推薦：蛋白粉（運動後補充）、鈣、維他命D（幫助骨骼健康）

●一定要做：規律運動、重量訓練

彭逸珊強調，抗衰老不是一蹴可幾的事，但也不是只能靠保健品或醫美才能做到，重要的是需要長期、全面性的生活方式調整，利用80%規律、20%隨性的飲食、運動、睡眠、壓力管理，有助延緩衰老。

