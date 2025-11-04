限制級
謝侑芯猝死案》黃明志多項毒品陽性 醫：混合毒品恐猝死
〔健康頻道／綜合報導〕31歲台灣網紅謝侑芯日前於馬來西亞暴斃，然歌手黃明志坦承兩人有互動，且驗尿發現多項毒品檢驗呈陽性反應，令人懷疑是否因吸食混合毒品而暴斃。同時，北市信義區傳出一名富少與女性友人陳屍豪宅內，房內搜出大量毒品，被懷疑是混合毒品或毒品使用過量而過世。蘇一峰表示，使用綜合毒品的毒性甚強，有很高的機率引發猝死。
據報導，謝侑芯驚傳在馬來西亞猝死，疑似因吸毒致死；而歌手黃明志現已被馬來西亞警方逮捕。近期不少社會案件與毒品相關，且都是在極輕的年紀猝死。
胸腔科醫師蘇一峰在臉書表示，如果一個人沒長期使用毒品，對毒品還沒有產生耐受性，第一次就使用綜合的毒品太強了！另外，安非他命加上K他命、搖頭丸等等，交感神經過度興奮導致心律不整，K他命還有呼吸抑制，有極高可能引發猝死。
