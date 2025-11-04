自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃出免疫力抗流感 營養師授6大攻略

2025/11/04 19:10

好食課營養師林世航說，鮭魚所含Omega-3脂肪酸有助減緩體內發炎，促進免疫細胞功能，進而提升身體免疫力；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕流感疫情隨著冬季即將來臨，預料流行高峰再起。對此，好食課營養師林世航表示，流感不同於一般感冒，傳染力強且範圍廣，長者、孕婦、嬰幼兒、慢性病患者、肥胖族均屬高危險族群，可能引發肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，嚴重者甚至可能致死。除接種疫苗外，建議日常飲食應補充維生素A、C、D、E、鋅與Omega-3，有助於強化身體免疫力，更能防禦病毒細菌入侵。

林世航於臉書專頁「好食課」發文表示，流感是流感病毒造成的急性呼吸道疾病，好發於每年秋冬（11月至隔年3月），但一年四季都可能發生。主要傳播途徑包括飛沫及接觸兩種。若身處空氣不流通的密閉空間會大幅提升病毒傳播的風險。流感發病較突然，症狀包括3-4天高燒、咳嗽、頭痛、流鼻涕、喉嚨痛、肌肉痠痛、全身無力、疲倦，部分患者會伴隨噁心嘔吐、腹瀉等腸道症狀。

林世航進一步指出，預防流感最有用的措施就是接種疫苗，此外，也可透過飲食攝取以下6大營養素加強免疫系統完整性，防禦病毒細菌入侵：

維生素A：維持上皮黏膜細胞完整性的重要營養素，可以幫助消化道與呼吸道細胞增生修復，以增強第一線的抵抗力。食材來源如深綠色葉菜類、胡蘿蔔、甜椒、動物內臟、南瓜等。

維生素C：具有抗氧化作用，能夠修復受損細胞，並提升體內免疫細胞活躍程度。食材來源如柑橘類、草莓、芭樂、奇異果等。

維生素Ｄ：能調節先天性及後天性免疫反應，且可刺激識別細胞內病原體的蛋白質表達，並促進腸上皮細胞、上皮內淋巴細胞產生抗菌的蛋白質。食材來源如黑木耳、牛奶、魚類、乾香菇、雞蛋等。

維生素E：抗氧化效果佳，幫助維持細胞膜完整度，還能調節多種免疫細胞的活性。食材來源如堅果、酪梨、南瓜、植物油、深綠色蔬菜等。

鋅：直接影響白血球的產生、成熟和功能，可以調節免疫功能，提升T細胞與自然殺手細胞的作用，也具抗氧化效果。食材來源如甲殼類海鮮、紅肉、堅果、五穀雜糧等。

Omega-3：Omega-3脂肪酸可幫助抑制發炎細胞激素的產生，減緩體內發炎的情形，從而促進免疫細胞的功能，從而提升身體免疫力。此外，還有助於維持細胞膜的健康，進一步支持免疫系統的運作。食材來源如鮭魚、亞麻仁籽、奇亞籽、菠菜、甘藍等。

林世航強調，飲食雖不具直接抵抗流感的效果，但均衡的營養補充能維護良好健康狀態，增強免疫力以對抗流感侵襲。此外，也不能忽視個人衛生管理，對內強健、對外防禦，多管齊下的防護方式，才是有效防禦流感的做法。

