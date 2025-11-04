健康網》法官周盈文飽受眼壓困擾 醫：眼壓≠血壓 頭痛就不妙

最高法院法官周盈文過去一直有眼壓過高困擾，不過，眼科名醫陳瑩山曾表示，眼壓不等同於血壓，但眼壓高如果造成頭痛，就會造成血壓上升；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最高法院法官周盈文昨（3）日因腦出血，在辦公室暈倒，雖然他的血壓向來過高，但過去曾因眼壓過高，請長假開刀治療眼睛。眼科名醫陳瑩山曾表示，眼壓不等同於血壓，但若眼壓高而造成頭痛，就會引起血壓上升。

根據亞東紀念醫院衛教資料指出，眼壓為眼內液體的壓力，與眼內房水的產生及排出平衡有關。房水產生自於眼睛之睫狀體，經由瞳孔流至前房後，主要由隅角之小樑網路徑、少量其他路徑離開前房，使眼壓達到平衡。

請繼續往下閱讀...

眼科部青光眼科醫師朱怡靜指出，正常人的眼壓大約12-21毫米汞柱。高眼壓可能導致視神經受到壓迫，若發現有典型的視神經退化及視野缺損可診斷為青光眼，若沒有視神經受損，則稱之為高眼壓症。

根據台北慈濟醫院衛教資料，營養師張瑋琳指出，人體若缺乏特定營養素如β-胡蘿蔔素、維生素A、葉黃素、玉米黃素及Omega-3脂肪酸，就會間接影響眼睛健康、造成視力惡化。她推薦4款護眼食物：

●深色蔬菜或深紅色蔬菜：前者能過濾藍光，減緩視網膜受到傷害，有助於預防黃斑部病變與白內障，後者則可保護眼睛健康及夜間視力。舉凡菠菜、花椰菜、胡蘿蔔、紅甜椒等皆含有豐富的葉黃素、玉米黃素及β-胡蘿蔔素 （是維生素A的前驅物），建議每日至少烹煮約半碗的量。

●深色水果：如藍莓、黑莓及葡萄等，因擁有豐富的花青素，能夠增強眼部微血管循環，降低眼部的氧化損傷，舒緩疲勞，同時補充維生素C。

●蛋黃：蛋黃因其含維生素A及葉黃素，每天1至2顆適量，還能同時補充蛋白質。

●堅果與種子：如亞麻籽、核桃、奇亞籽等富含Omega-3脂肪酸，具有抗氧化的作用，讓每天攝取約1湯匙的量能夠減少乾眼症症狀，促進視網膜健康，而Omega-3中的DHA對腦部發育也有重要幫助，都是營養好選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法