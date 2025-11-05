健康網》不只減重族 這些人也要寫「飲食日記」記下吃過什麼

「林口長庚風濕過敏免疫科」提醒，不僅是需要控制體重或飲食的人，有痛風或過敏者更需要隨時記錄飲食內容。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不僅是減重的人需要寫「飲食日記」來記下今天攝取多少熱量，一般人也需要。所以大家常常關心「可以吃什麼」。比方說，很多食物，有些人吃了沒事，有些人吃了卻讓疾病更加嚴重；因此紀錄每天吃了什麼東西、身體有什麼反應，可以更加了解自己的身體與飲食之間的關係。

誰需要飲食日記？臉書粉專「林口長庚風濕過敏免疫科」分享，不只是體重控制者需要飲食日記，像是有免疫疾病、食物過敏、腸胃道過敏、痛風等慢性疾病者，可以透過飲食日記，經過比對找出疾病誘發來源，避免再次吃下肚，而引起身體不適。

請繼續往下閱讀...

飲食日記怎麼執行？建議根據個人習慣，可以選擇紙本或是手機紀錄。建議以吃原型食物為主，不僅對身體負擔較小，也更容易找出疾病誘發來源。每個人的身體耐受性、過敏原、體質皆不同，透過飲食日記來觀察食物與疾病的關聯，可以讓我們能更了解自己的身體。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法