健康網》事後避孕藥QA一次看 醫點名5族群慎用

茂盛醫院生殖醫學中心醫師羅偉哲表示，事後避孕藥在台灣仍屬於處方藥，須有醫師處方才可購買。與事前避孕藥相比，副作用也較多；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在緊急情況下會選擇使用口服事後避孕藥，作為緊急避孕的最後一道防線。對此，茂盛醫院生殖醫學中心醫師羅偉哲表示，事後避孕藥在台灣仍屬於處方藥，需有醫師處方才可購買。與事前避孕藥相比，事後藥副作用較多，尤其提醒已懷孕者、有嚴重肝功能障礙、心血管疾病或血栓疾病者、患有荷爾蒙相關癌症者、正在服用抗癲癎藥、安眠藥、抗生素等藥物者，應避免服用或特別謹慎，且務必先諮詢醫師評估。

羅偉哲於茂盛醫院生殖醫學中心網頁發文指出，作為緊急避孕措施的口服事後避孕藥，通常只要在恰當的時機使用，並且避免頻繁或長期服用，其實對身體健康的影響並不大。口服事後避孕藥的原理是透過額外補充的荷爾蒙，使身體延遲或抑制排卵，進而使子宮黏液增厚阻礙精子運動；以避免精子與卵子結合為受精卵，並降低後續受精卵著床成功的機率，進而達到避孕效果。

羅偉哲進一步說明，事後避孕藥常見副作用，包括：噁心、嘔吐、頭暈、疲倦、乳房脹痛、下腹輕微疼痛、月經週期改變等。若吃完事後避孕藥，月經延遲超過1週，可先自行使用驗孕棒確認是否懷孕，或是直接到婦產科抽血驗孕。並指出頻繁使用事後藥，也就意味著會讓身體反覆承受荷爾蒙的劇烈波動，並且增加月經週期紊亂和荷爾蒙失調的機率，可能會間接影響生育能力與受孕機率。

5族群謹慎服用

羅偉哲也提醒，事後避孕藥在必要時可作為緊急避孕的選項，但並不是所有人都適合使用。尤其以下族群應避免服用或特別謹慎，並務必先諮詢醫師評估：

•已懷孕者：事後避孕藥對已經懷孕的人沒有避孕效果，且可能影響胚胎發育。

•嚴重肝功能障礙者：藥物仰賴肝臟代謝，若肝功能不佳、沒辦法正常代謝，可能會引發無法正常代謝並加重副作用的狀況。

•有嚴重心血管疾病或有血栓疾病者：事後避孕藥會增加血液濃稠度，可能會加重疾病風險。

•患有荷爾蒙相關癌症者：如乳癌、子宮內膜癌患者，因為事後避孕藥含有高劑量荷爾蒙，所以可能會因此影響疾病狀況。

•正在服用抗癲險藥、安眠藥、抗生素等藥物者：這些藥物會影響避孕藥效果。

3大QA一次看

此外，羅偉哲也整理說明事後避孕藥常見3大QA如下：

Q1：事後藥哪裡買？藥局可以買嗎？

A：事後避孕藥在台灣目前仍屬於處方藥，需要有醫師處方才可以買。若需要事後藥，可以直接到婦產科診所或醫院，或是到診所、醫院就診，並經由醫師評估狀況開立處方後，才能到藥局依照處方箋進行購買。

Q2：避孕藥事後、事前哪個傷身體？

A：事後避孕藥有別於低劑量荷爾蒙的事前避孕藥，事後藥是靠單次高劑量荷爾蒙，抑制排卵、改變子宮環境降低著床率，進而達到緊急避孕效果。因此與事前避孕藥相比，事後藥副作用較多，不屬於常規的避孕方式，更不建議長期且頻繁使用。

事後避孕在國外又叫B計畫，代表非預期性的解決方式，建議最好還是以常規的事前避孕藥或使用保險套、避孕環等方式進行避孕為主。

Q3：事後避孕藥多少錢？

A：事後避孕藥價格一般落在350-500元區間，且需憑藉醫師處方才能購買，所以費用可能會隨著處方、醫院、藥局有所不同。

羅偉哲也強調，如果需要選擇事後避孕藥做緊急避孕措施，請務必諮詢專業醫師，依照處方購買根據醫囑服用，千萬不要因為對事後藥副作用心存疑慮，而錯過緊急避孕的黃金時期。

