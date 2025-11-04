自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

125公斤男廚靠長期監測、瘦瘦針 甩32公斤變身型男

2025/11/04 16:57

原有一二五公斤重、罹患糖尿病的王姓男主廚在奇美醫院內分泌新陳代謝科女醫師彭瓊慧協助治療下，甩掉三十二公斤贅肉，變身成型男主廚。（記者王俊忠攝）

原有一二五公斤重、罹患糖尿病的王姓男主廚在奇美醫院內分泌新陳代謝科女醫師彭瓊慧協助治療下，甩掉三十二公斤贅肉，變身成型男主廚。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕42歲的王姓男主廚原本重達125公斤、BMI指數38，去年腳燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每天要打4針高單位胰島素控制血糖，出院後對血糖連續監測並打瘦瘦針。3個月後，身高181公分的王男停用胰島素、6個月後體重降到93公斤，成為型男主廚。

負責治療王男、最近轉任奇美醫院內分泌新陳代謝科的女醫師彭瓊慧指，王男施打瘦瘦針（主要成分為腸泌素或受體促效劑）與長期監測（CGM）、控制血糖與漸降體重，減重已達25％，成效明顯，目前他每天僅需口服1顆降血糖藥與1週打1次自費瘦瘦針，為求不復胖，瘦瘦針須持續打下去。

彭瓊慧表示，連續性血糖監測器（CGM）能幫助患者看見自己的血糖曲線，傳統指尖血糖多在測量空腹值，但餐後與點心時段才是血糖大波動的盲區。美國糖尿病學會最新指引已建議使用胰島素的糖友、甚至用口服藥的第二型糖尿患者，都可用CGM來監測、控制血糖。

彭瓊慧說，瘦瘦針最初是為控制糖尿病所研發的藥物，如今成為結合減重與代謝控制的重要利器，這類藥物控糖效果，在施打第1天就看得見，若與胰島素並用，必須謹慎監測血糖及逐步調整劑量，此時CGM就是同時使用胰島素與瘦瘦針的最佳安全夥伴，能即時偵測血糖變化、避免低血糖，協助醫師個別化調整治療策略。

她也提醒，施打瘦瘦針後的飲食策略，吃得少也要吃得對，她把餐盤區分為211比例，即是2份蔬菜、1份豆魚肉蛋奶、1份米飯、全穀根莖類，在進食順序要改為先吃2份蔬菜，接著吃豆魚肉蛋奶，最後才吃米飯、全穀根莖類，並喝足夠的水，增加代謝與飽足感、減少便秘與保持足夠蛋白質攝取及肌肉量，對維持減重、不復胖也有助益。

原有一二五公斤重、罹患糖尿病的王姓男主廚在奇美醫院內分泌新陳代謝科醫師彭瓊慧協助治療下，甩掉三十二公斤贅肉，變身成型男主廚。（記者王俊忠攝）

原有一二五公斤重、罹患糖尿病的王姓男主廚在奇美醫院內分泌新陳代謝科醫師彭瓊慧協助治療下，甩掉三十二公斤贅肉，變身成型男主廚。（記者王俊忠攝）

罹患糖尿病的王姓男主廚於治療出院後配戴連續性血糖監測器（CGM，手臂上圓形物），每天可即時監控體內血糖變化。（記者王俊忠攝）

罹患糖尿病的王姓男主廚於治療出院後配戴連續性血糖監測器（CGM，手臂上圓形物），每天可即時監控體內血糖變化。（記者王俊忠攝）

