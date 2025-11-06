自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》小鳥粉怎麼吃？ 藥師：倒入口中恐嗆咳

2025/11/06 21:12

很多呼吸道疾病的患者會需要服用暱稱小鳥粉的化痰藥粉，藥師陳佳伶建議不要直接倒入口中，加在水中喝下才安心。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕在疫情後不少感染呼吸道疾病的人，會被醫師開一份暱稱為「小鳥粉」的化痰藥。由於其微甜有如糖果的口感，不少怕吃藥的大小朋友都很喜愛。不少人以為該藥粉需要直接倒進口中；郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲提醒，這麼做恐引發嗆咳，建議倒進100 c.c.的溫開水中，溶解較好入口。

陳佳伶在臉書粉專「藥玩家-玲玲藥師」表示，小鳥粉主要成分為N-Acetylcysteine，是國人常會使用的化痰藥品，一般常見有顆粒劑和發泡劑兩種劑型！發泡錠一定要泡水溶解再用，顆粒劑型要怎麼做比較好呢？

陳佳伶強調：小鳥粉泡水溶解比直接倒在嘴巴中好。首先小鳥粉有一股硫的味道，不喜歡這個味道的人，可能容易出現噁心的感覺，反而會造成吃藥的不適。再者，粉狀的劑型在倒入嘴巴時，可能會引起喉嚨刺激，使用不當容易造成嗆咳。同時水溶劑劑型給藥便利，吸收度也佳。若要泡水，應該使用多少的水量呢？建議使用約100 cc左右的溫開水溶解後再飲用喔！

