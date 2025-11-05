健康網》增強免疫力 營養師：別錯過5種水果

蘋果富含維生素C、膳食纖維，有助維持腸道健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕水果是季節的一部分，也是傳統、慶祝活動，甚至是藥的一種。日籍營養師富岡美智子（Michiko Tomioka）深信水果是維持健康與長壽最有力的食物之一，而且味道又十分美味。根據《CNBC》報導，以下5種水果，是她廚房裡永遠不會缺少的「健康長壽必備水果」。

1.蘋果

蘋果富含維生素C、膳食纖維、鉀與多酚，還含有益生元與益生菌，有助維持腸道健康，而腸道健康與大腦及免疫功能息息相關。此外，蘋果也被認為具有抗癌效果。美國種植的蘋果品種超過90種，富岡美智子建議連皮一起吃，或將蘋果片加入沙拉、烘焙料理、煮湯或做蘋果泥，能攝取最多營養。

2.柑橘類水果

小柑橘、柚子、檸檬與萊姆，富含維生素C、維生素A、葉酸、鉀與膳食纖維，還有類黃酮與類胡蘿蔔素，能保護細胞並支持免疫系統。維生素C也有助於吸收植物性鐵質，對素食者特別重要。富岡美智子喜歡整顆食用，柳橙汁雖然好喝，但缺乏纖維，還可能使血糖上升。並利用果皮與果汁製作沙拉醬、烘焙、泡茶或果醬，切片柑橘也能增加沙拉香氣與色彩。

3.漿果類水果

草莓、藍莓、黑莓、覆盆子、蔓越莓，甚至枸杞，都熱量低、維生素與膳食纖維豐富，且含強效抗氧化物如花青素。藍莓特別有助大腦與心臟健康，而枸杞含豐富β-胡蘿蔔素，維持眼睛健康。富岡美智子建議，當季直接食用新鮮枸杞，冷凍枸杞可做冰沙，枸杞乾則是美味零食或配料。

4.柿子

柿子富含維生素A與C、可溶與不可溶膳食纖維、鉀，以及多酚類物質如單寧與類黃酮。富岡美智子的母親會在深秋將澀柿曬乾當零食，也可製作日本和菓子（Wagashi），或與蔬菜燉煮料理。

5.無花果

無花果富含膳食纖維、維生素、礦物質與植物性雌激素，有助維持女性健康。無花果還含有酵素有助於消化蛋白質，因此無花果是理想的餐後點心。富岡美智子建議，將新鮮或乾燥無花果加入沙拉、湯品、甜點或果醬中，搭配抹茶或黑巧克力風味尤佳。

富岡美智子建議民眾，擁抱時令多樣性，不同的水果提供不同的營養成分。盡可能食用本地種植的當季蔬果。它們更新鮮、更美味，也更有利於地球。

