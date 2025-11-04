健康網》粉光蔘茶讓人血壓偏低？ 醫警：小心中藥茶飲副作用

中醫師羅珮琳說，民眾會把很多中藥材像是西洋蔘當健康茶飲，但是對某些特殊狀況，仍可能有不良影響。（資料照，記者吳亮儀攝）

〔健康頻道／綜合報導〕一位年長者因高血壓已經服降壓藥10幾年，雖然曾經患有小中風，平常血壓狀況很穩定，也沒有換藥。不過最近卻發現經常頭暈，而且測量血壓有偏低的情況，經過醫師的診察後發現，原來是粉光蔘茶惹禍。

璽悅中醫診所院長羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」分享，她的一位73歲的女性病患問起「先生最近經常頭暈，測量血壓有偏低的情況，大約90-100/60-70」，女性病患問有沒有可以吃什麼中藥可以改善。

禍首是粉光蔘枸杞茶？

經過羅珮琳詢問了解後，女性病患夫妻長期在公廟裡拜拜，最近公廟有人建議他們，要將粉光蔘加枸杞泡茶喝。他建議，先試試把茶飲停掉，後來病患再回診時說，「停掉粉光蔘茶後，先生的血壓就恢復正常，頭也不暈了。」

羅珮琳說明，民眾會把很多中藥材當健康茶飲來喝，但是對某些特殊狀況還是有不良的影響。西洋參（又稱粉光蔘、花旗蔘）對血壓的影響研究結果並不一致，屬於雙向調節，有可能升高血壓，也有可能降低血壓。

你所不知道的西洋蔘

西洋參有「益氣、生津」的作用，能刺激中樞神經、提升精神。在血壓偏低的人，西洋參會讓血壓輕微上升。但部分實驗與臨床觀察顯示，西洋參可以促進血管舒張、調節自律神經、減少壓力，因此在高血壓患者或血壓偏高者身上，有時會出現輕度的降壓效果，這位先生本身已經有高血壓服用西藥，又加上西洋蔘降壓，才會出現頭暈、血壓低的結果，好在這只是短期功效，停用後就解除。

服用西洋蔘宜諮詢醫師

西洋蔘會升壓還是降壓，關鍵點在於使用劑量與個體差異，低劑量可能偏向溫和補氣，對血壓影響不大；較高劑量時才出現明顯降壓傾向。個人體質也有差異，氣虛、容易疲勞的人，服用後血壓稍升，覺得精神好，但本身肝陽上亢、血壓高或壓力大的人，可能造成血壓下降。

羅珮琳總結，本身有血壓問題要用西洋蔘補氣，最好要觀察一下血壓變化，或者由中醫師處方才不會誤用。

