健康網》日本醬油防腐劑超標遭攔截 醫：少喝湯可減少攝取

食藥署公布邊境檢驗不合格名單，包含知名日本進口龜甲萬醬油，檢出防腐劑超標。這批日本醬油在邊境退運銷毀，未進入台灣市場。（食藥署提供）



〔健康頻道／綜合報導〕食藥署公布邊境檢驗不合格名單，其中包含日本知名進口龜甲萬醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明超標；在今年3月韓國蒙古醬油（MONGGO SOY SAUCE）亦檢出對羥苯甲酸乙酯、雙十二烷基硫酸硫胺明等防腐劑超標。

台灣龜甲萬醬油今下午發出聲明，「忠信國際開發事業有限公司」從日本進口的一批龜甲萬醬油，檢出防腐劑超標，必須退運或銷毀。對此，統萬股份有限公司稍早也發聲明，表示該批醬油並非經由正式貿易商進口，而配方成分在日本與台灣皆屬合法使用，然而，因台日法規對其使用規範不同，超出台灣規定，因此需邊境退運或銷毀。

根據綠十字健康網衛教資料指出，對羥苯甲酸乙酯的酸性和腐蝕性較強，因此，胃酸過多的病人和兒童，不宜食用。正常人應儘量食用不同含防腐劑的食品，以防止同種防腐劑的累積中毒。

雙十二烷基硫酸硫胺明防腐劑主要作用是抑制微生物的生長和繁殖。依衛福部食藥署規定用量以Laurylsulfate計為0.01 g/kg以下。

根據綠十字健康網表示，在台灣最常被廣為「不當使用」之防腐劑有：硼砂（傳統市場中粽子、蝦類）、甲醛（同時具防腐、漂白作用）。一般而言，無機防腐劑毒性強，如硝酸鹽; 甲醛（福馬林）為致癌物質；二氧化硫、亞硫酸鹽，會引起嚴重的過敏反應（主要是呼吸道過敏），故一般國家都禁止在天然食物中如新鮮蔬果使用無機防腐劑。

綠十字健康網建議，以下6點是預防之道：

●消費者應理性看待防腐劑：了解防腐劑除了防止食品腐爛變質外，也可以防止食物中毒的發生；但同時防腐劑屬於人工合成，長期過量攝入會對身體健康造成損害。

●兒童、孕婦、肝功能不好的人：不可食入過多的防腐劑，以保護身體健康。不得已時，可選擇低毒性的山梨酸防腐劑食品。

●一些小企業的產品或散裝食品，經常標示不清楚：所宣稱的「本品絕對不含任何防腐劑」往往名不副實，消費者應避免上當受騙。

●消費者選購時應購買有信譽的產品：這類產品的標籤及註釋往往清晰詳細，其產品中使用的防腐劑用量及人工添加劑會清楚標示，安全性較能得到保障。

●防腐劑大多為水溶性：烹調前可用水浸泡40分鐘，使其釋出，並丟棄浸泡水；或煮熟食物時不加蓋，使其揮發。餐後少喝湯，可減少防腐劑的攝取。

●倡導新型的天然防腐劑：一些如乳酸菌、殼聚糖、果膠分解物等新型天然防腐劑已經出現，消費者應盡量選擇含天然防腐劑的食品。

