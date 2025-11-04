自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》更年期易胖好難瘦 醫授10大減脂錦囊

2025/11/04 17:47

初日診所副院長、減重專科暨家醫科醫師鄧雯心表示，進入更年期前期的體脂超標女性，可採行211餐盤、吃高纖原型碳水等原則，有助減脂；示意圖。（圖取自freepik）

初日診所副院長、減重專科暨家醫科醫師鄧雯心表示，進入更年期前期的體脂超標女性，可採行211餐盤、吃高纖原型碳水等原則，有助減脂；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性邁入更年期後，因荷爾蒙開始變化等因素影響，往往導致容易發胖。初日診所副院長、減重專科暨家醫科醫師鄧雯心表示，進入更年期前期的女性，若BMI、體脂、腰圍等已超標，建議可採行戒糖、戒酒、攝取充足蛋白質、211餐盤、吃高纖原型碳水、進食注意食物順序、兩餐間空腹、睡前不進食、早午餐豐富，晚餐以蛋白質、蔬菜為主、偶爾進行生酮飲食、飲水足量等10大原則，作為減脂重點。

鄧雯心於臉書專頁「鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生」發文指出，所謂更年期前期或稱圍更年期（perimenopause），泛指還沒完全停經，但是已有更年期症狀，或剛停經1-2年的女性。此時若BMI、體脂、腰圍已超標，建議可參考下列10重點，作為減脂原則：

●戒糖（只喝無糖飲料）、戒酒。

●蛋白質一天攝取三手掌+手指份量。

●採行211餐盤，蛋白質與蔬菜攝取多、碳水少。

●飲食碳水以高纖原型碳水為主。

●掌握進食順序：水→肉→菜→飯→果。

●餐與餐之間維持空腹。

●睡前3小時結束進食，晚餐到隔天早餐的空腹時間，建議相隔12-16小時，但並非空腹越久越好，並且要在前述營養足夠的狀況下，才拉長空腹時間。

●早餐、午餐吃得豐富，晚餐可以蛋白質、蔬菜為主。

●營養充足狀況下，可依照自身感受偶爾無碳水（每次可連續1-3天），但不建議在沒有專業人士陪同下過長時間進行斷碳或生酮飲食。

●純水每天至少攝取2000cc以上，咖啡盡量適量1-2杯即可。

此外，鄧雯心也補充說明：前2週可以先不吃奶製品和水果，之後水果可少量增加；奶製品可先避免至少2-3個月，無糖希臘優格可偶爾吃；更年期症狀嚴重者，可考慮使用生物等同性的荷爾蒙治療，也可以輔助減脂；睡眠、舒壓、活動的重要性大於運動，推薦修復瑜伽；運動以肌力運動為主，有氧運動相對不需太多；腰圍和體態比體重數字重要，不需把以前的體重當作目標；每個人的飲食生活習慣狀態都不一樣，所以仍有很多地方可微調。

鄧雯心強調，以上10點不強求百分之百達到，可保持彈性，採行八二法則，偶爾吃到甜食消夜或是無法執行沒關係，重點是不要放棄、持之以恆，期待更新後的自己。

