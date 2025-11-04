強化苗栗醫療量能 衛福部苗栗醫院與中榮簽署合作意向書

台中榮民總醫院院長傅雲慶（右）、衛福部苗栗醫院院長徐國芳（左），在衛福部政務次長林靜儀（中）見證下，完成「醫療合作意向書」簽署儀式。（苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為強化區域醫療量能、推動專科醫療支援及資源共享，衛生福利部苗栗醫院與台中榮民總醫院今（4）日上午，在衛生福利部政務次長林靜儀及附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）執行長林慶豐見證下，簽署「醫療合作意向書」。

衛福部苗栗醫院院長徐國芳表示，苗栗地區醫療人力相對有限，透過與台中榮總的策略聯盟合作，不僅可以引入豐富的專科醫療與教學資源，更可提升醫療品質與服務能量，讓民眾能免去舟車勞頓，在地就能享有更完整的優質醫療照護。同時，徐國芳也感謝立委邱鎮軍，促使此次意向書簽署得以順利推進，展現中央與地方攜手強化區域醫療量能的決心。

請繼續往下閱讀...

台中榮民總醫院院長傅雲慶表示，感謝林靜儀及林慶豐親臨見證，讓這次與衛福部苗栗醫院攜手合作更具意義。他指出，他中榮總長期與中區部立醫院保持緊密合作，累積豐碩成果。未來將在此基礎上深化交流，強化醫療、教學與研究合作，攜手提升苗栗地區醫療量能與服務品質，更強調此次合作展現公醫責任與社會關懷，落實醫療平權，縮短城鄉差距，開創永續健康的新里程。

林靜儀致詞表示，此次合作是落實衛福部「區域醫療合作」與「資源共享」政策的重要實踐。透過榮民醫療體系與部屬醫院的攜手合作，可有效整合中部醫療量能，縮短城鄉差距，並強化基層醫療服務能量，讓醫療資源更貼近民眾需求。

為強化區域醫療量能、推動專科醫療支援及資源共享，衛生福利部苗栗醫院與台中榮民總醫院今（4）日簽署「醫療合作意向書」。（苗栗醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法