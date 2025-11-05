自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重瘦身茶飲 醫：首推這款比白開水高

2025/11/05 11:47

烏龍茶代謝效果優於白開水，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，要飯後1小時後再喝，避免影響鈣質吸收；圖為情境照。（圖取自freepik）

烏龍茶代謝效果優於白開水，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，要飯後1小時後再喝，避免影響鈣質吸收；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕國人愛喝茶，從烏龍茶到紅茶、綠茶，似乎只要是茶都接受度很高。西園醫師婦產科醫師邱筱宸表示，這回來看看烏龍茶對健康好處，它比起綠荼、紅茶，雖然健康的好處少了一些些，但是對於消耗代謝卻比你喝白開水高。

邱筱宸在臉書上分享，烏龍茶屬於「半發酵茶」，介於綠茶與紅茶之間。它的有益健康成分：

●茶多酚（如兒茶素）：具抗氧化、抗發炎活性。

●茶胺酸：有助穩定情緒

●其他礦物質與微量元素

此外，邱筱宸指出，日本一項針對健康女性的交叉試驗發現，相比喝水，飲用烏龍茶後的身體能量消耗率，在兩小時之內大概增加了10% （同時間綠茶只有提升4%），顯示其可能提升基礎代謝、幫助能量利用，潛在有助於減重。

在動物研究指出，八週飲用烏龍茶可顯著改善高脂飲食引起的肥胖、高血脂、胰島素阻抗，甚至減少發炎以及改善腸內菌組成。

她說，還有一項針對停經後女性的觀察研究中，每天喝烏龍茶1-5杯的女性，其骨密度較不飲茶者來得更好，顯示其中多酚與礦物質可能對骨代謝有保護作用。

不過，她提醒，這個研究同時也發現，如果每天喝超過5杯，反而就沒有這樣的好處了，因此適量很重要。建議飯後至少間隔1小時再喝，避免影響鈣質吸收。千萬別讓熱水浸泡茶葉過久，否則單寧酸可是會刺激腸胃的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中