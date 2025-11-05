健康網》減重瘦身茶飲 醫：首推這款比白開水高

烏龍茶代謝效果優於白開水，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，要飯後1小時後再喝，避免影響鈣質吸收；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕國人愛喝茶，從烏龍茶到紅茶、綠茶，似乎只要是茶都接受度很高。西園醫師婦產科醫師邱筱宸表示，這回來看看烏龍茶對健康好處，它比起綠荼、紅茶，雖然健康的好處少了一些些，但是對於消耗代謝卻比你喝白開水高。

邱筱宸在臉書上分享，烏龍茶屬於「半發酵茶」，介於綠茶與紅茶之間。它的有益健康成分：

●茶多酚（如兒茶素）：具抗氧化、抗發炎活性。

●茶胺酸：有助穩定情緒

●其他礦物質與微量元素

此外，邱筱宸指出，日本一項針對健康女性的交叉試驗發現，相比喝水，飲用烏龍茶後的身體能量消耗率，在兩小時之內大概增加了10% （同時間綠茶只有提升4%），顯示其可能提升基礎代謝、幫助能量利用，潛在有助於減重。

在動物研究指出，八週飲用烏龍茶可顯著改善高脂飲食引起的肥胖、高血脂、胰島素阻抗，甚至減少發炎以及改善腸內菌組成。

她說，還有一項針對停經後女性的觀察研究中，每天喝烏龍茶1-5杯的女性，其骨密度較不飲茶者來得更好，顯示其中多酚與礦物質可能對骨代謝有保護作用。

不過，她提醒，這個研究同時也發現，如果每天喝超過5杯，反而就沒有這樣的好處了，因此適量很重要。建議飯後至少間隔1小時再喝，避免影響鈣質吸收。千萬別讓熱水浸泡茶葉過久，否則單寧酸可是會刺激腸胃的。

