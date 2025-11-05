自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》越累越睡不著？助眠茶也失效 醫揭「情緒失眠」解方

2025/11/05 13:17

「情緒相關失眠」往往伴隨焦慮、情緒不穩。研究證實，透過規律運動能讓大腦安靜下來；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是曾有過這樣的經驗，明明眼皮重，躺在床上思緒卻如萬馬奔騰，越想睡越睡不著，越累越翻來覆去。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，這就是典型的「情緒相關失眠」，這類失眠往往伴隨焦慮、壓力荷爾蒙皮質醇過高，就算服用安眠藥也無效。然而，研究證實藉規律運動能幫助大腦安靜下來。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，「情緒相關失眠」不只是睡不著那麼簡單，往往伴隨焦慮、情緒不穩、自律神經失衡、壓力荷爾蒙皮質醇過高。大腦長期處在「開機」狀態，身體自然無法休息。很多人試過安眠藥、冥想、助眠茶，但真正能讓腦子慢下來的，不是外力，而是「運動」。

2025年發表於《Complementary Therapies in Medicine》的報告，透過整合了23項臨床試驗、1836位有情緒相關失眠的患者，結果發現：規律運動不只是改善睡眠品質，更能安撫過度活躍的大腦。尤其是「混合運動」，結合有氧運動與阻力訓練，效果最顯著。主要在於，這類運動能調節下視丘–腦垂體–腎上腺軸，降低皮質醇濃度，同時提升副交感神經活性，幫助我們從「戰鬥模式」切換回「修復模式」。

張家銘提到，對情緒型失眠的人來說，重點不是運動的強度，而是節奏。建議每週3-5次，每次30分鐘的中等強度運動：快走、慢跑、游泳、腳踏車、伸展搭配輕重量訓練都可以。這樣的運動能幫助血清素與多巴胺平衡，讓腦部放鬆、心情穩定。

如果民眾屬於容易焦慮、腦袋停不下來的型態，張家銘建議加入身心運動，像是太極、瑜伽、氣功或深呼吸練習，會讓效果更明顯。這類運動透過穩定呼吸與緩慢動作，刺激副交感神經，減少睡前的腦內雜音。

張家銘總結，失眠是因為白天沒時間停。當民眾被工作、訊息、焦慮推著跑，整天都在輸出，沒有片刻放空。於是眼睛閉起來要開始睡覺時，它反而開始「清帳」，想工作、想家事等，因此，運動正是讓壓力找到出口的最好方式。當身體在運動中釋放能量、加速代謝、促進內啡肽分泌時，腦子也得到「喘口氣」的機會。

