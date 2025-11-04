健康網》《我心狂野》資深女星戴安拉德逝世 傳出患特發性肺纖維化

資深女星戴安拉德（左）逝世，她的女兒、奧斯卡得主蘿拉鄧陪伴在母親身邊，見證她平靜離開。（路透）

〔健康頻道／綜合報導〕曾三度入圍奧斯卡的美國資深女星戴安拉德（Diane Ladd）今（4日）傳出逝世，享壽89歲。她的女兒、奧斯卡得主蘿拉鄧表示陪伴在母親身邊見證她平靜離開。《The Economic Times》報導，雖然她的死因尚未公開，過去曾被診斷出患有特發性肺纖維化（idiopathic pulmonary fibrosis），這是一種嚴重且往往致命的肺部疾病。

戴安拉德在在電影和電視領域，留下長達60年的傳奇成就。她曾以《再見愛麗絲》、《我心狂野》以及《激情薔薇》三度入圍奧斯卡最佳女配角，而她的女兒蘿拉鄧在聲明中表示：「我那了不起的英雄、我生命中最珍貴的禮物——我的母親，今天早晨在加州歐海的家中，在我身旁安詳離世。」

請繼續往下閱讀...

雖然戴安拉德的死因尚未公開，但她曾與嚴重的肺部疾病奮鬥過。根據她在2023年接受《人物》（People）雜誌訪問時的回憶，當時87歲的戴安拉德被診斷出患有特發性肺纖維化，「醫生告訴我們，唯一能幫到她的辦法就是讓她多走走，這樣可以深呼吸，」鄧恩回憶道，她形容那一刻讓她感覺「天塌下來了」。母女倆決心不放棄，開始一起慢慢散步，呼吸新鮮的氧氣。

長期乾咳恐為警訊

此外，根據衛生福豐原醫院衛教資料表示，長期乾咳、走幾步就喘，恐非感冒或氣喘，而是俗稱「菜瓜布肺」的特發性肺纖維化（IPF），根據研究，IPF患者平均5年存活率不到5成。

豐原醫院胸腔科醫師張孟祥曾提醒，長期乾咳恐為警訊，若咳嗽超過2週或出現不明原因呼吸困難，務必就醫檢查，以免錯過黃金治療時機。特發性肺纖維化過去被視為「不可逆」的沉默殺手，患者一旦確診往往病程快速惡化，然而隨著專用藥物問世，若能及早診斷並配合規律治療，不僅可延緩肺功能衰退，還能減少急性惡化次數並降低死亡風險。

張孟祥還提醒，約3成患者確診時已屬中晚期，往往錯失最佳治療時機，除了藥物控制外，患者日常生活也需做好管理，包括戒菸、避免接觸有害物質與規律運動，以進一步改善。

