打鼾恐是失智前兆？ 研究：睡眠呼吸中止症與腦部微出血、中風有關

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人對打鼾不以為意，或覺得治療睡眠呼吸中止症的陽壓呼吸器（CPAP）過於麻煩。然而，一篇最新研究顯示，我們應立即正視「阻塞型睡眠呼吸中止症」的嚴重性，因為它可能影響日後罹患失智症與阿茲海默症的風險。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這篇發表於《美國醫學會期刊網路開放版》（JAMA Network Open）的研究指出，中度至重度的阻塞型睡眠呼吸中止症，與大腦出現新的「微出血」（microbleeds）風險增加有關。

雖未參與此研究，但明尼蘇達州梅約診所神經學教授格拉夫-拉德福（Jonathan Graff-Radford）博士解釋：「腦部微出血是大腦老化過程中的常見現象。」他指出，微出血會隨著年齡增長而增加，有此現象的人，未來中風的風險與認知功能下降的速度，會略高於一般人。「任何會增加微出血的因素，都與大腦老化有關。」

哈佛醫學院神經學教授坦齊（Rudy Tanzi）博士也強調：「別忽視它，該為此做點什麼。」他指出，忽視睡眠呼吸中止症是「雙重打擊」，不僅缺乏高品質睡眠本身就與大腦老化有關，其可能導致的微出血，更會進一步增加未來罹患失智症的風險。

如何判斷？打鼾、白天嗜睡、易怒都是警訊

坦齊博士表示，大聲且頻繁的打鼾，是一個很好的指標。如果您的伴侶注意到您在睡眠中出現呼吸暫停，或是有喘氣、嗆到的現象，這就是您應該檢查是否患有睡眠呼吸中止症的另一個信號。

白天的問題也可能是個好指標。嗜睡、注意力不集中、易怒與飢餓感增加，都可能是您沒有獲得高品質睡眠的跡象。此外，研究顯示，約有30%的阻塞型睡眠呼吸中止症患者，曾報告有夜間盜汗的症狀。夜間醒來至少兩次、磨牙與早晨頭痛，也可能暗示著問題的存在。

