自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

打鼾恐是失智前兆？ 研究：睡眠呼吸中止症與腦部微出血、中風有關

2025/11/04 12:10

最新研究指出，打鼾等睡眠呼吸中止症的症狀，可能與腦部微出血及失智風險增加有關。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

最新研究指出，打鼾等睡眠呼吸中止症的症狀，可能與腦部微出血及失智風險增加有關。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人對打鼾不以為意，或覺得治療睡眠呼吸中止症的陽壓呼吸器（CPAP）過於麻煩。然而，一篇最新研究顯示，我們應立即正視「阻塞型睡眠呼吸中止症」的嚴重性，因為它可能影響日後罹患失智症與阿茲海默症的風險。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這篇發表於《美國醫學會期刊網路開放版》（JAMA Network Open）的研究指出，中度至重度的阻塞型睡眠呼吸中止症，與大腦出現新的「微出血」（microbleeds）風險增加有關。

雖未參與此研究，但明尼蘇達州梅約診所神經學教授格拉夫-拉德福（Jonathan Graff-Radford）博士解釋：「腦部微出血是大腦老化過程中的常見現象。」他指出，微出血會隨著年齡增長而增加，有此現象的人，未來中風的風險與認知功能下降的速度，會略高於一般人。「任何會增加微出血的因素，都與大腦老化有關。」

哈佛醫學院神經學教授坦齊（Rudy Tanzi）博士也強調：「別忽視它，該為此做點什麼。」他指出，忽視睡眠呼吸中止症是「雙重打擊」，不僅缺乏高品質睡眠本身就與大腦老化有關，其可能導致的微出血，更會進一步增加未來罹患失智症的風險。

如何判斷？打鼾、白天嗜睡、易怒都是警訊

坦齊博士表示，大聲且頻繁的打鼾，是一個很好的指標。如果您的伴侶注意到您在睡眠中出現呼吸暫停，或是有喘氣、嗆到的現象，這就是您應該檢查是否患有睡眠呼吸中止症的另一個信號。

白天的問題也可能是個好指標。嗜睡、注意力不集中、易怒與飢餓感增加，都可能是您沒有獲得高品質睡眠的跡象。此外，研究顯示，約有30%的阻塞型睡眠呼吸中止症患者，曾報告有夜間盜汗的症狀。夜間醒來至少兩次、磨牙與早晨頭痛，也可能暗示著問題的存在。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中