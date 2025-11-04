自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

心臟再生希望浮現！研究：重啟關鍵基因 修復心臟損傷

2025/11/04 11:56

美國1項研究發現，1種天然基因可產生新心肌細胞，幫助心臟修復包括心臟病發作或心臟衰竭在內的損傷。圖為心臟病示意圖。（擷自X@FirstDoctor）

美國1項研究發現，1種天然基因可產生新心肌細胞，幫助心臟修復包括心臟病發作或心臟衰竭在內的損傷。圖為心臟病示意圖。（擷自X@FirstDoctor）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）1項研究發現，1種名為細胞週期蛋白A2（CCNA2）的天然基因在人類出生後會關閉，但當該基因重新啟動時，它仍可以產生新的心肌細胞，幫助心臟修復包括心臟病發作或心臟衰竭在內的損傷。

根據西奈山醫院官網報導，該研究發表於自然．再生醫學期刊上。該研究由西奈山伊坎醫學院心血管再生醫學主任喬杜里（Hina Chaudhry）博士及其團隊執行，有望催生出修復受損心臟的新技術，成為心臟移植或植入式心臟裝置的替代方案。

這項突破性研究建立在喬杜里2014年發表在科學轉化醫學期刊上的研究上。在先前的研究中，喬杜里的團隊首次透過重新啟動CCNA2基因，成功再生大型哺乳動物（豬）心臟病發作後的心臟，這些再生心臟與人類心臟高度相似。研究表明此方法可以治癒最具臨床意義的心臟模型。

當一個人發生心臟病發作或心臟衰竭時，心肌細胞會流失，而心臟本身無法再生。研究團隊在新研究中建造1種無法複製且與人類兼容的病毒，並將其載入CCNA2基因，然後將其傳送到心肌細胞。研究人員使用定時影像技術分析含有CCNA2基因的心肌細胞，並觀察到這些細胞成功分裂，同時保持其正常的結構和功能。

更重要的是，子細胞（細胞分裂產生的細胞）保留了其結構蛋白和正常鈣活性，表明它們仍然具有功能。進一步的分析表明，CCNA2透過重新啟動某些生長基因，幫助心肌細胞短暫地「逆轉時間」，使其能夠分裂並修復心臟。

喬杜里表示，研究團隊目標是提供1種療法，使心臟在心臟病發作或心臟衰竭後能夠自我修復，從而減少對心臟移植或機械裝置的需求。

研究團隊下一步將尋求美國食品藥物管理局（FDA）的批准，以啟動CCNA2療法在心臟病患者中的臨床試驗。

