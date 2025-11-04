健康網》聽泰勒絲歌曲有益失智者？ 醫：2大音樂方針延緩認知退化

媒體報導美國流行天后泰勒絲的音樂能喚起失智患者快樂回憶，對此，高醫岡山醫院神經科主治醫師楊淵韓指出，音樂在失智症認知與延緩退化上確實具有科學依據。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕近期媒體報導，美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的音樂能喚起失智患者快樂回憶，「音樂療法」也再度成為治療失智的關注焦點。對此，高醫岡山醫院神經科主治醫師楊淵韓指出，音樂在失智症認知與延緩退化上具科學依據，但重點並非只限特定歌手，而是選曲能否與患者的生命經驗與情感產生連結。此外，特定音樂頻率也證實能延緩認知功能退化以及穩定情緒。

楊淵韓於高醫醫訊發文表示，音樂對失智症患者的治療原理，可分為「內容」和「曲韻」兩個層面。歌曲內容與社會背景及種族有相關性，對於同一種族、文化背景特別能引發共鳴。另，部分特定音樂類型的旋律與頻率則跨越種族、文化，例如：莫札特的音樂就被運用在失智症患者上，證實可使病人情緒較穩定。

楊淵韓說，高醫過去研究發現，讓健康高齡者聆聽佛教的海潮音（六字大明咒）4個月，可延緩認知功能退化，對於穩定情緒也有助益；另，將音樂療法運用於失智症患者，發現也具有同樣效果。

此外，楊淵韓提及，高醫研究團隊與電子相關企業更進一步探究音樂療法對失智症患者的改善狀況，合作製作頻率在40赫茲（Hz）的「自然音樂」，經細胞實驗證實，可減少20-30%類澱粉蛋白沉積、活化神經膠質細胞，成果並發表於國際期刊。

楊淵韓表示，除了前述研究發現，照顧者也可多讓失智症患者聆聽與其成長年代、生活背景相符合的音樂，如懷舊老歌，或是患者聽得懂、喜歡聽的音樂，可引起深層情感與記憶，促進情緒穩定。其次，高醫研究團隊也正計畫將40赫茲（Hz）「自然音樂」釋出，讓更多民眾受惠。

針對早期失智症的最新治療，楊淵韓強調，自2025年9月起，高醫附院已有失智患者接受單株抗體藥物注射，但治療費用高昂；建議合併非藥物的介入方式與照護，如音樂等相關物理介入，作為低成本、無副作用的輔助選項，未來在失智症治療上，也可望扮演更重要的角色。

