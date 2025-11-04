潘迎紫凍齡揭骨質健康重要性！ 50歲啟動骨本存摺守住不老行動力

骨質疏鬆門診主治醫師黃淳邦提醒，骨質疏鬆症是可逆轉疾病，提早檢查守護行動力。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕日前返台參加金鐘獎，以緊實二頭肌與凍齡體態驚豔眾人的76歲女星潘迎紫，展現強韌不老的美好景象，她充滿活力的背影提醒著大家，唯有健康的骨骼，才能撐起自由行動的人生。桃園市聯新國際醫院骨質疏鬆門診主治醫師黃淳邦今（4）日指出，骨質疏鬆症又被稱為「沉默的殺手」，在於它不痛不癢卻會在骨折後引發致命後果。根據世界骨質疏鬆基金會（IOF）報告，台灣女性約3分之1、男性約5分之1，一生中至少會有一次骨鬆性骨折，顯示「骨本」健康已是影響高齡生活品質的關鍵課題。

黃淳邦指出，許多長輩將「背痛、駝背、老倒勼（身高變矮）」視為自然老化的現象，但這些其實是骨質流失導致骨頭結構塌陷的警訊。脊椎、胸椎壓迫性骨折是骨鬆常見也最容易被忽略的病症，約6至7成患者在發生骨折時完全沒有症狀，直到檢查才發現問題。他提醒若出現下背痛持續兩週以上未改善，就應儘快尋求骨質疏鬆專科醫師的協助。

骨質疏鬆症流失4階段。（聯新國際醫院提供）

因為骨質疏鬆症一旦發生髖部骨折，長輩活動力將急遽下降，長期臥床更易引發血栓、肺炎、泌尿道感染等致命併發症。臨床統計顯示，髖部骨折後一年內，女性死亡率從3%飆升至11.2% ，男性更從4%飆高到18%，死亡風險是未骨折者的近4倍。這些患者往往不是死於骨折本身，而是死於骨折帶來的併發症。

醫師建議以下10類族群應定期量測骨骼密度：身高減少（>4cm）、65歲以上女性或70歲以上男性、長期服用類固醇藥物者、內分泌代謝疾病者 （糖尿病、甲狀腺、副甲狀腺等內分泌問題）、長期抽菸喝酒、體重過輕、缺乏運動者，以及有髖部骨折家族史等。另部分乳癌病人因長期使用賀爾蒙抑制劑，也容易導致骨密度流失應定期追蹤。

黃淳邦提供3大保骨對策，包括均衡飲食不菸酒：每日攝取足夠鈣質（1000至1200毫克）、維生素D（800至1000單位），補充奶製品、深綠色蔬菜、堅果與魚類，並適時曬太陽。

規律運動強骨力：持續快走、負重訓練與核心運動都有效。長者也可運用公園「漫步機」器材，每日鍛鍊3至5分鐘強化下背肌群與平衡力。

另外，加強防跌要落實：改善居家照明與地面環境，從根本上減少意外發生。

骨質疏鬆並非無法逆轉的宿命，而是一種可以預防及治療的疾病。醫師呼籲高風險族群務必定期接受骨密度檢查，久坐少動者更應提早介入。只要早期發現、持續治療並改善生活型態，骨密度是能恢復的。

黃淳邦提醒骨質疏鬆症是可逆轉的疾病，提早檢查守護行動力。（聯新國際醫院提供）

