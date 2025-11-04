自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

潘迎紫凍齡揭骨質健康重要性！ 50歲啟動骨本存摺守住不老行動力

2025/11/04 10:34

骨質疏鬆門診主治醫師黃淳邦提醒，骨質疏鬆症是可逆轉疾病，提早檢查守護行動力。（聯新國際醫院提供）

骨質疏鬆門診主治醫師黃淳邦提醒，骨質疏鬆症是可逆轉疾病，提早檢查守護行動力。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕日前返台參加金鐘獎，以緊實二頭肌與凍齡體態驚豔眾人的76歲女星潘迎紫，展現強韌不老的美好景象，她充滿活力的背影提醒著大家，唯有健康的骨骼，才能撐起自由行動的人生。桃園市聯新國際醫院骨質疏鬆門診主治醫師黃淳邦今（4）日指出，骨質疏鬆症又被稱為「沉默的殺手」，在於它不痛不癢卻會在骨折後引發致命後果。根據世界骨質疏鬆基金會（IOF）報告，台灣女性約3分之1、男性約5分之1，一生中至少會有一次骨鬆性骨折，顯示「骨本」健康已是影響高齡生活品質的關鍵課題。

黃淳邦指出，許多長輩將「背痛、駝背、老倒勼（身高變矮）」視為自然老化的現象，但這些其實是骨質流失導致骨頭結構塌陷的警訊。脊椎、胸椎壓迫性骨折是骨鬆常見也最容易被忽略的病症，約6至7成患者在發生骨折時完全沒有症狀，直到檢查才發現問題。他提醒若出現下背痛持續兩週以上未改善，就應儘快尋求骨質疏鬆專科醫師的協助。

骨質疏鬆症流失4階段。（聯新國際醫院提供）

骨質疏鬆症流失4階段。（聯新國際醫院提供）

因為骨質疏鬆症一旦發生髖部骨折，長輩活動力將急遽下降，長期臥床更易引發血栓、肺炎、泌尿道感染等致命併發症。臨床統計顯示，髖部骨折後一年內，女性死亡率從3%飆升至11.2% ，男性更從4%飆高到18%，死亡風險是未骨折者的近4倍。這些患者往往不是死於骨折本身，而是死於骨折帶來的併發症。

醫師建議以下10類族群應定期量測骨骼密度：身高減少（>4cm）、65歲以上女性或70歲以上男性、長期服用類固醇藥物者、內分泌代謝疾病者 （糖尿病、甲狀腺、副甲狀腺等內分泌問題）、長期抽菸喝酒、體重過輕、缺乏運動者，以及有髖部骨折家族史等。另部分乳癌病人因長期使用賀爾蒙抑制劑，也容易導致骨密度流失應定期追蹤。

黃淳邦提供3大保骨對策，包括均衡飲食不菸酒：每日攝取足夠鈣質（1000至1200毫克）、維生素D（800至1000單位），補充奶製品、深綠色蔬菜、堅果與魚類，並適時曬太陽。

規律運動強骨力：持續快走、負重訓練與核心運動都有效。長者也可運用公園「漫步機」器材，每日鍛鍊3至5分鐘強化下背肌群與平衡力。

另外，加強防跌要落實：改善居家照明與地面環境，從根本上減少意外發生。

骨質疏鬆並非無法逆轉的宿命，而是一種可以預防及治療的疾病。醫師呼籲高風險族群務必定期接受骨密度檢查，久坐少動者更應提早介入。只要早期發現、持續治療並改善生活型態，骨密度是能恢復的。

黃淳邦提醒骨質疏鬆症是可逆轉的疾病，提早檢查守護行動力。（聯新國際醫院提供）

黃淳邦提醒骨質疏鬆症是可逆轉的疾病，提早檢查守護行動力。（聯新國際醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中