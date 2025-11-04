自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

半邊臉腫 已口腔癌末期！醫：癌前病變就處理 治癒率高

2025/11/04 10:04

從核磁共振顯示，腫瘤已經侵犯口腔、鼻竇及顏面皮膚，範圍大。（彰基提供）

從核磁共振顯示，腫瘤已經侵犯口腔、鼻竇及顏面皮膚，範圍大。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕怕治療又拖，付出的代價更大！1名60多歲的大貨車司機，長途開車就靠吃檳榔提神，吃了大半輩子的檳榔和抽煙，口腔癌悄悄找上門，卻又怕治療一拖再拖，拖到已經長到臉部外面了，才由新竹來彰化基督教醫院治療，當時腫瘤已經擴散到整個半臉，經接受長達10幾個小時手術治療，再接受半年的化療和電療，病情才獲得控制，目前沒有轉移也無復發。

收治這名病患的彰基總院長陳穆寬表示，這名病患手術前的核磁共振顯示已是口腔癌末期（4期），腫瘤已經侵犯口腔、鼻竇及顏面皮膚，範圍已經達8公分，腫瘤範圍大，手術需要進行根治切除（包括半個口腔、鼻竇、及顏面）、頸部淋巴廓清術還有移植重建，手術治療過程耗時，對外觀影響也大。

治療口腔癌早期發現是關鍵，如果能夠決戰於癌前病變，包括口腔白斑、紅斑等，自癒率幾乎百分之百。一、二期手術後也有9成以上可以治癒，1名60多歲的花蓮玉石店老闆，第一時間就接受切片，診斷為口腔癌第一期，他繞過半個台灣到彰基找陳穆寬做手術，開刀只有10幾分鐘，手術後也不用接受放射線治療和化療，現在只要每3個月個月追蹤一次即可。

陳穆寬指出，這兩個案例顯示「時間差」決定了治療方式與預後結果。台灣約9成口腔癌患者為男性，主要與吃檳榔、抽菸有關，早期口腔癌治癒率高達9成以上，只需單純切除即可；晚期則需合併淋巴廓清與重建手術，術後還得進行放射線、化學、標靶或免疫治療。很多患者因為不敢面對現實或者怕治療會失去工作，因此害怕就醫，由癌前病變拖到晚期癌症才治療。不過，只要積極治療，彰基晚期患者的治療成功率仍可達約59.4%。

陳穆寬指出，根據醫學文獻與臨床經驗，口腔癌患者的自殺率僅次於胰臟癌，居第二高，主要原因與中年男性為主、治療過程中外觀改變、影響吞嚥、進食有關，或者因爲失去工作因病而窮。

他建議，善用政府提供每2年1次的口腔黏膜檢查機會，一旦發現異常，不要猶豫或害怕。一、二期治療成功率極高，及早治療不僅能大幅減少對顏面外觀與口腔結構的傷害，幾乎都能恢復至術前幾乎百分百的狀態。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

手術前的核磁共振顯示腫瘤已經侵犯口腔、鼻竇以及顏面皮膚，整個手術長達10幾個小時，手術以後還要接受半年的化療和電療，治療相對棘手。（彰基提供）

手術前的核磁共振顯示腫瘤已經侵犯口腔、鼻竇以及顏面皮膚，整個手術長達10幾個小時，手術以後還要接受半年的化療和電療，治療相對棘手。（彰基提供）

