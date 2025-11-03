健康網》最高法院法官周盈文腦出血 醫：跟時間賽跑搶命

最高法院法官周盈文預計明年要退休，疑因高血壓引發腦出血。中山醫學大學附設醫院神經外科主任張正修指出，病情來得快又猛，平時多注意三高，為預防重點。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕最高法院法官周盈文預計明年要退休，疑因高血壓引發腦出血，今（3）下午在辦公室昏倒，緊急送往醫院開刀。中山醫學大學附設醫院神經外科主任張正修指出，腦出血之預後決定於出血之位置、出血之速度、病患年齡以及是否有其他併發症等因素而定。

根據中山醫學大學附設醫院衛教資料指出，在臨床上「腦出血」絕大多數見於40至70歲的病人，男女比例無差異，症狀通常在活動時發作，開始時為頭痛、嘔吐，通常在幾小時之內會有意識障礙而進入昏迷狀態，且併有局部神經病徵，如：同側瞳孔散大、無對光反射、對側肢體無力或痲痹；如出血發生在優勢腦半球時（從小即慣用右手的人，其優勢腦半球在左側），患者即無法講話，此等病人經常可看到其眼球一直偏向出血之腦半球方向。

依出血原因可分成：

1.高血壓性腦出血：是所有腦出血最大宗。

2.動脈瘤破裂：所造成之腦出血是以蜘蛛網膜下腔出血居多。

3.動靜脈畸型：通常好發於年輕人，又稱為年輕人之腦出血。

張正修表示，通常所說的腦溢血是指自發性原發性腦出血。發病急驟、病情兇險、死亡率非常高，是急性腦血管中最嚴重的一種，為目前中老年人致死性疾病之一。據統計，「腦梗塞」病人約佔55%，其死亡率約為10%。然而「出血性腦中風」約佔35%，但其死亡率卻高達30%以上。

張正修呼籲，腦出血的原因主要與腦血管的病變、硬化有關，血管的病變與高血脂、糖尿病、高血壓、血管的老化、吸菸等密切相關。腦出血是一種非常嚴重之疾病，其平均死亡率高達30%以上。

腦出血治療時機的延誤很可能使病患喪失生存的機會，甚或變為長期臥病之植物人。控制血壓為最主要的預防方法，可使曾有腦血管疾病患者腦出血機率降低50%，初級預防亦可達26%。

張正修說，使用抗凝血劑時，要注意監測凝血功能，注意慎選血栓溶解劑，需依照AMI或急性腦梗塞的使用規範，以免造成副作用，導致腦出血。清淡飲食、減少菸酒及勿藥物濫用亦可降低腦出血機率。

