自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》最高法院法官周盈文腦出血 醫：跟時間賽跑搶命

2025/11/03 19:28

最高法院法官周盈文預計明年要退休，疑因高血壓引發腦出血。中山醫學大學附設醫院神經外科主任張正修指出，病情來得快又猛，平時多注意三高，為預防重點。（資料照）

最高法院法官周盈文預計明年要退休，疑因高血壓引發腦出血。中山醫學大學附設醫院神經外科主任張正修指出，病情來得快又猛，平時多注意三高，為預防重點。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕最高法院法官周盈文預計明年要退休，疑因高血壓引發腦出血，今（3）下午在辦公室昏倒，緊急送往醫院開刀。中山醫學大學附設醫院神經外科主任張正修指出，腦出血之預後決定於出血之位置、出血之速度、病患年齡以及是否有其他併發症等因素而定。

根據中山醫學大學附設醫院衛教資料指出，在臨床上「腦出血」絕大多數見於40至70歲的病人，男女比例無差異，症狀通常在活動時發作，開始時為頭痛、嘔吐，通常在幾小時之內會有意識障礙而進入昏迷狀態，且併有局部神經病徵，如：同側瞳孔散大、無對光反射、對側肢體無力或痲痹；如出血發生在優勢腦半球時（從小即慣用右手的人，其優勢腦半球在左側），患者即無法講話，此等病人經常可看到其眼球一直偏向出血之腦半球方向。

依出血原因可分成：

1.高血壓性腦出血：是所有腦出血最大宗。

2.動脈瘤破裂：所造成之腦出血是以蜘蛛網膜下腔出血居多。

3.動靜脈畸型：通常好發於年輕人，又稱為年輕人之腦出血。

張正修表示，通常所說的腦溢血是指自發性原發性腦出血。發病急驟、病情兇險、死亡率非常高，是急性腦血管中最嚴重的一種，為目前中老年人致死性疾病之一。據統計，「腦梗塞」病人約佔55%，其死亡率約為10%。然而「出血性腦中風」約佔35%，但其死亡率卻高達30%以上。

張正修呼籲，腦出血的原因主要與腦血管的病變、硬化有關，血管的病變與高血脂、糖尿病、高血壓、血管的老化、吸菸等密切相關。腦出血是一種非常嚴重之疾病，其平均死亡率高達30%以上。

腦出血治療時機的延誤很可能使病患喪失生存的機會，甚或變為長期臥病之植物人。控制血壓為最主要的預防方法，可使曾有腦血管疾病患者腦出血機率降低50%，初級預防亦可達26%。

張正修說，使用抗凝血劑時，要注意監測凝血功能，注意慎選血栓溶解劑，需依照AMI或急性腦梗塞的使用規範，以免造成副作用，導致腦出血。清淡飲食、減少菸酒及勿藥物濫用亦可降低腦出血機率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中