自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

荷爾蒙陽性乳癌新藥納健保 數百轉移性癌友受惠

2025/11/03 22:02

健保署自10月1日起，部分局部晚期或轉移性荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌患者第3線也獲健保給付；圖為情境照。（圖取自freepik）

健保署自10月1日起，部分局部晚期或轉移性荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌患者第3線也獲健保給付；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕繼三陰性乳癌第2線健保給付Trop-2抗體藥物複合體（ADC）後，健保署自10月1日起，部分局部晚期或轉移性荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌患者第3線也獲健保給付，預估數百轉移性癌友受惠。

根據國民健康署統計，乳癌連年高居台灣女性癌症發生率第一，其中荷爾蒙陽性乳癌病人占比超過6成，為最常見亞型。這類局部晚期或轉移性患者會使用荷爾蒙療法合併抑制劑，作為第1、2線治療選擇。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科主任李忠良近日透過新聞稿說明，部分局部晚期或轉移性荷爾蒙陽性乳癌患者可能在治療1年內對治療產生抗藥性，一旦惡化在過去僅能接受傳統化療作為第3線治療選擇。

李忠良分享，門診曾遇一名45歲職業女性，診斷時即為肝轉移晚期，接受抑制劑治療後腫瘤仍持續變大，改用化療後則出現明顯副作用，病人難以承受。所幸後續第3線使用Trop-2 ADC治療，2個月內癌症指數明顯下降、腫瘤縮小，已穩定治療半年以上，未出現明顯副作用。

根據國際臨床試驗結果，使用Trop-2 ADC治療亞洲組患者，整體存活期可延長至21.1個月，相較化療組多出8.8個月，副作用相對輕微。李忠良補充，Trop-2 ADC不需基因檢測即可使用，是結合標靶與化療特性複合體藥物，利用抗體專一性將化療藥物送進癌細胞，精準擊殺癌細胞。

台灣乳癌患者以年輕型與停經前女性居多，她們多是家庭與職場的支柱。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，這次給付上路後，預估未來5年每年將有超過700名乳癌患者受惠，可望大幅減輕癌友與其家庭負擔，讓癌友不因藥費無法接受創新療法，有望延長存活期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中