荷爾蒙陽性乳癌新藥納健保 數百轉移性癌友受惠

健保署自10月1日起，部分局部晚期或轉移性荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌患者第3線也獲健保給付；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕繼三陰性乳癌第2線健保給付Trop-2抗體藥物複合體（ADC）後，健保署自10月1日起，部分局部晚期或轉移性荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌患者第3線也獲健保給付，預估數百轉移性癌友受惠。

根據國民健康署統計，乳癌連年高居台灣女性癌症發生率第一，其中荷爾蒙陽性乳癌病人占比超過6成，為最常見亞型。這類局部晚期或轉移性患者會使用荷爾蒙療法合併抑制劑，作為第1、2線治療選擇。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科主任李忠良近日透過新聞稿說明，部分局部晚期或轉移性荷爾蒙陽性乳癌患者可能在治療1年內對治療產生抗藥性，一旦惡化在過去僅能接受傳統化療作為第3線治療選擇。

李忠良分享，門診曾遇一名45歲職業女性，診斷時即為肝轉移晚期，接受抑制劑治療後腫瘤仍持續變大，改用化療後則出現明顯副作用，病人難以承受。所幸後續第3線使用Trop-2 ADC治療，2個月內癌症指數明顯下降、腫瘤縮小，已穩定治療半年以上，未出現明顯副作用。

根據國際臨床試驗結果，使用Trop-2 ADC治療亞洲組患者，整體存活期可延長至21.1個月，相較化療組多出8.8個月，副作用相對輕微。李忠良補充，Trop-2 ADC不需基因檢測即可使用，是結合標靶與化療特性複合體藥物，利用抗體專一性將化療藥物送進癌細胞，精準擊殺癌細胞。

台灣乳癌患者以年輕型與停經前女性居多，她們多是家庭與職場的支柱。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，這次給付上路後，預估未來5年每年將有超過700名乳癌患者受惠，可望大幅減輕癌友與其家庭負擔，讓癌友不因藥費無法接受創新療法，有望延長存活期。

