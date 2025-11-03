自由電子報
健康 > 名人健康事

謝侑芯猝死案》「愛它死」難戒斷 醫：情緒超Blue撐不過

2025/11/03 19:11

大馬歌手黃明志被查出攜有「愛它死」毒品。大同醫院身心科醫師王紹丞指出，這類搖頭丸停用後確實會出現一系列身心症狀，甚至讓使用者在數日內陷入極度低潮。（取自黃明志IG）

大馬歌手黃明志被查出攜有「愛它死」毒品。大同醫院身心科醫師王紹丞指出，這類搖頭丸停用後確實會出現一系列身心症狀，甚至讓使用者在數日內陷入極度低潮。（取自黃明志IG）

〔健康頻道／綜合報導〕大馬歌手黃明志疑涉入網紅謝侑芯猝死案，疑點重重。最近台灣社會頻傳疑似使用毒品過量致猝逝案件。大同醫院身心科醫師王紹丞指出，「愛它死」這類搖頭丸並沒有被醫學界正式定義有戒斷症候群，但停用後確實會出現一系列身心症狀，甚至讓使用者在數日內陷入極度低潮。

最近不少社會案件，疑因吸毒後猝死，年紀輕輕就命喪黃泉。例如富二代與女子陳屍在豪宅，現場就留有K他命及其他毒品；還有台中一件以滴管餵毒，導致被害人猝死；另有一位製毒師在深山煉製安毒，被發現在漫畫店猝死。

國際巨星勞勃‧狄尼洛的19歲孫子萊昂德羅‧狄尼洛（Leandro De Niro Rodriguez）、金髮美女樂團（Blondie）創始成員克里斯‧史坦（Chris Stein）的19歲女兒阿基拉‧史坦（Akira Stein），2023年皆因吸毒猝死，此類案件層出不窮。

王紹丞說，停用後的「3日低潮」症狀有：情緒低落、焦慮、易怒、明顯疲倦、虛弱、食慾減退或暴食、睡眠障礙、做惡夢、專注力下降、反應變慢等。他表示，在第2至第5天後，情緒會突然跌落谷底，常伴隨憂鬱、空虛、對人生失去興趣與快樂感。

這個低潮情緒，王紹丞說，原因與大腦「血清素大量消耗」有關。搖頭丸在短時間內大量刺激血清素分泌，讓人感到愉悅、興奮與親近感，但效果退去後，大腦進入「耗盡狀態」，反而情緒變低沉，因此有些使用者會陷入追求快感、反覆使用的循環。

王紹丞也提出呼籲，若家人、朋友出現疑似毒品使用跡象，例如：

● 睡眠突然混亂、白天嗜睡。

● 情緒起伏大、焦慮憂鬱。

● 體重快速變化。

● 夜間秘密外出、社交圈突然更改。

● 出現財務異常或行為衝動。

他表示，有上述行為，都需要提高警覺、尋求專業協助。毒品不是刺激、不是好玩，而是直接影響大腦與心臟的危險物質。「不要因為一次好奇，換來一輩子的後悔。」如果有濫用跡象，越早求助，越有機會恢復健康。

