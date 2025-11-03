謝侑芯猝死案》毒品助性心臟突失速 醫曝4致死原因

大馬歌手黃明志已被警方查出攜毒及尿液有毒品反應。大同醫院身心科醫師王紹丞說，多重毒品合併使用，最易引發猝死。（取自黃明志IG）

〔健康頻道／綜合報導〕大馬歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死，引起熱議，更令人擔憂的多重毒品使用，大同醫院身心科醫師王紹丞指出，有些毒品，在短時間內大量刺激血清素分泌，讓人感到愉悅、興奮與親近感。

王紹丞說，坊間許多使用者誤以為「搖頭丸只是派對助興」、「大麻比較安全」，但事實上，毒品彼此疊加後的危險性是完全不可預測的。其中最容易被忽略的，就是心臟突然失去節律、猝死在短時間內無法挽回。

他表示，除了單一藥物本身，更令人擔心的是 「多重毒品合併使用」。許多毒品案件中，死亡往往不是來自單一藥物，而是多種興奮劑、致幻劑、甚至酒精混用，讓毒性彼此放大。多重毒品導致猝死的4大原因：

●交感神經過度興奮：

安非他命、冰毒、MDMA都會大量釋放腎上腺素，讓心跳加速、血壓飆高、心臟耗氧量增加，可能引發心肌梗塞、心臟衰竭。

●心肌直接毒性：

研究顯示，長期或高劑量使用毒品可造成心肌細胞受損、氧化壓力增加，甚至導致擴張型心肌病變，心臟越跳越弱。

●致命心律不整與猝死：

多種毒品一起使用時，心臟電生理更不穩，容易出現室性心律不整或心室顫動，是最典型的猝死原因。部分體質（如基因變異）的人風險更高。

●強烈血管收縮、心肌缺氧：

興奮劑會讓冠狀動脈突然收縮，血液進不了心臟，就可能瞬間倒下。

