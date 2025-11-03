自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

謝侑芯猝死案》毒品助性心臟突失速 醫曝4致死原因

2025/11/03 18:14

大馬歌手黃明志已被警方查出攜毒及尿液有毒品反應。大同醫院身心科醫師王紹丞說，多重毒品合併使用，最易引發猝死。（取自黃明志IG）

大馬歌手黃明志已被警方查出攜毒及尿液有毒品反應。大同醫院身心科醫師王紹丞說，多重毒品合併使用，最易引發猝死。（取自黃明志IG）

〔健康頻道／綜合報導〕大馬歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死，引起熱議，更令人擔憂的多重毒品使用，大同醫院身心科醫師王紹丞指出，有些毒品，在短時間內大量刺激血清素分泌，讓人感到愉悅、興奮與親近感。

王紹丞說，坊間許多使用者誤以為「搖頭丸只是派對助興」、「大麻比較安全」，但事實上，毒品彼此疊加後的危險性是完全不可預測的。其中最容易被忽略的，就是心臟突然失去節律、猝死在短時間內無法挽回。

他表示，除了單一藥物本身，更令人擔心的是 「多重毒品合併使用」。許多毒品案件中，死亡往往不是來自單一藥物，而是多種興奮劑、致幻劑、甚至酒精混用，讓毒性彼此放大。多重毒品導致猝死的4大原因：

●交感神經過度興奮：
安非他命、冰毒、MDMA都會大量釋放腎上腺素，讓心跳加速、血壓飆高、心臟耗氧量增加，可能引發心肌梗塞、心臟衰竭。

●心肌直接毒性：
研究顯示，長期或高劑量使用毒品可造成心肌細胞受損、氧化壓力增加，甚至導致擴張型心肌病變，心臟越跳越弱。

●致命心律不整與猝死：
多種毒品一起使用時，心臟電生理更不穩，容易出現室性心律不整或心室顫動，是最典型的猝死原因。部分體質（如基因變異）的人風險更高。

●強烈血管收縮、心肌缺氧：
興奮劑會讓冠狀動脈突然收縮，血液進不了心臟，就可能瞬間倒下。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中