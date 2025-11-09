自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》話講一半突「斷片」？ 醫警：小心早發型阿茲海默症

2025/11/09 13:18

專家表示，如果你或家人不到65歲，但出現「講話變得結巴、常忘詞、寫字內容怪怪的」，不要只以為是壓力或疲勞，這可能是阿茲海默症的早期信號之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早發型阿茲海默症有逐漸增加的趨勢。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出，早發型阿茲海默症：不只是「健忘」，還可能「說不出話」，如果身旁的家人有說不出話、詞不達意，有可能是警訊。

林舜穀在臉書專頁「林舜穀中醫師談失智照護」發文分享，民眾熟悉的阿茲海默症，多半跟「記憶力變差」畫上等號，但其實有一群更年輕的患者「早發型阿茲海默症」（EOAD），在發病初期常常不是忘記事情，而是說不出話、詞不達意。

一項發表於《Alzheimer’s & Dementia》（2025年9月）的研究，分析了美國 5825 位阿茲海默症患者，其中約1200位為早發型，4600位為晚發型。結果發現：

●早發型患者在「語言流暢度」與「詞彙找尋能力」的表現明顯較差。

●即使記憶力還不算太差，他們在講話時常卡住、語句不連貫、或突然忘了常用詞。

●而晚發型患者，則多在記憶方面退化更為明顯。

研究使用「臨床失智量表語言分項（CDR-Language）」與語言流暢性測驗評估，證實早發型患者在語言退化上不僅更嚴重，也更不穩定。

林舜穀提醒，這意味著，有些年輕病人可能在工作開會、社交聊天時，就會明顯感覺「腦袋有點不靈光」。

林舜穀強調，如果你或家人不到65歲，但出現「講話變得結巴、常忘詞、寫字內容怪怪的」，不要只以為是壓力或疲勞，這可能是阿茲海默症的早期信號之一。最好進一步諮詢醫師。

