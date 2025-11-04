自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》煎、烤、炸不只胖還影響壽命 專家曝安全烹調法

2025/11/04 12:16

專家表示，食用烤焦的肉，會導致更高的癌症風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，食用烤焦的肉，會導致更高的癌症風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾陷入肥胖危機，原因可能與高糖與高飽和脂肪的飲食習慣有關。不只如此，一項最新研究顯示，烹調方式可能還會影響壽命。

Unilad》報導，雖然醫生長期強調均衡飲食與全食物的重要性，但這項新研究指出，烹調方式也可能對健康產生不利影響。研究人員發現，問題多半出在高溫烹調方法，我們用這些方法為最愛的食物增添風味、色澤與香氣，例如煙燻肉類、酥脆雞肉和金黃薯條。

「梅納反應（Maillard reaction）」是食物中化學反應的結果，自然糖分與蛋白質在乾燥高溫下發生反應。然而，專家警告，這個過程也會產生有害化合物，包括晚期糖化終產物（AGEs）。

這些物質常見於烤焦或變褐的食物中，例如透過烤、焙、炸或煎等方式製作的食物。

不過，AGEs也會在人體自然生成。當AGEs在體內累積時，已被證實與發炎及多種健康問題有關，包括組織僵硬、細胞功能異常、糖尿病、心臟病以及記憶力受損等。

德國波茨坦-雷布呂克人類營養研究所（German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke）等機構指出，更嚴重的情況下，高濃度的AGEs可能導致心血管疾病、腎臟病，甚至阿茲海默症。

食品科學顧問艾德·麥考密克（Ed McCormick）表示，食用更多烤得很焦的食物，會增加整體氧化與發炎壓力的負擔。美國國家癌症研究所警告說，烤焦的肉，或用高溫燒焦的肉，也會導致更高的癌症風險。

麥考密克補充，一些受歡迎的料理也容易形成AGEs，例如加了培根與起司的食物、帶皮雞肉以及帶油花的肉類。同時，使用含糖醬汁烹調的食物，例如上光醬或燒烤醬，也會進一步提高AGEs的生成量。

所幸有方法可以減少這些影響，那就是使用水。蒸、燉、慢煮或水煮不僅能保留食材的營養，還能降低AGEs的生成風險。2013年的一項研究報告指出，這些方法可將AGEs含量降低約50%。

總結來說，現代飲食的健康隱憂不只來自糖與飽和脂肪，更要掌握「怎麼煮」，讓身體遠離AGEs的威脅，提升健康擁抱長壽。

