健康網》腎友吃藥忌「黑白呷」 醫：有特殊反應要快就醫

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，腎友看醫師時，一定要告知腎功能狀況，並要注意自己用藥後的反應。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕洗腎病人服用某些藥物時，在洗腎或腎臟不好的人身上會造成劑量累積。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，有些藥物吃第一次沒什麼問題，但劑量累積之後就會慢慢出現症狀。

林軒任在臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」指出，腎友若講話鈍鈍的，會讓人誤為他「中風」了，經檢查藥物時發現，他因為流鼻水竟然吃了家人的抗組織胺。

林軒任表示，這位腎友70多歲了，他因鼻子癢、打噴嚏、流鼻水，吃了3天，頭好昏、反應慢、說話也比平常遲緩。連杯子都拿不穩，拿到嘴角要喝下時溢出了不少。

老翁在看診時，形容自己像是「腦袋被棉被蓋住」的樣子，對話也都有點緩慢。林軒任在檢視他的服藥紀錄時，看到左旋西替利嗪（levocetirizine），這雖是一般的過敏藥，但對於腎功能有問題的患者，會因為排除變慢、累積變高而風險提高。

林軒任說，這個藥物最常見的副作用就是「嗜睡」。當它在體內濃度過高時，這個副作用會被急遽放大。患者可能會感到極度且異常的疲倦、深沉的嗜睡，甚至整天都昏昏沉沉、精神難以集中。

這種嗜睡感遠超過一般人吃完過敏藥的輕微睡意，有時會嚴重到影響日常生活，甚至出現頭暈目眩、反應遲鈍或意識混亂的狀況。

林軒任強調，腎友在使用任何藥物前，一定要告知醫師自己的腎功能狀況，並注意用藥後的反應。

