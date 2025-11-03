自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減肥食品有助減重？ 百萬網紅專家曝7大迷思

2025/11/03 17:18

許多人對減重仍抱持錯誤觀念，只計算熱量，卻忽略腸道健康。專家表示，維持良好腸道菌群，減重更輕鬆；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕許多人對減重仍抱持錯誤觀念，有人以為少吃就能瘦，然而科學證據顯示，減重並非單靠節食或運動，而是了解身體、做可持續的改變。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）最近整理出7個常見減重迷思，並提出科學實證的建議，幫助民眾瘦身不踩雷。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾，透過影片說明「減重的真相」，幫助民眾更輕鬆達到理想體重。

迷思1：所有熱量都一樣

許多人認為200卡路里的巧克力和200卡路里的雞肉或蔬菜沒差，然而，身體會以不同方式處理不同食物：碳水化合物提供快速能量，脂肪提供慢燃能量，蛋白質在消化過程中能提升新陳代謝。

因此，與其只計算熱量，更應專注食物的品質。完整、未加工的食物不僅讓你更有飽足感，也能加快脂肪燃燒。

迷思2：減重必須去健身房

許多人認為減重需花數小時在健身房，但研究顯示，日常生活中的活動如走路、走樓梯、打電話時走動，甚至多站立，都能消耗熱量。這種非運動性熱量消耗（NEAT）同樣對減重有效。

迷思3：蛋白質會讓你變壯

不少人怕吃蛋白質會增肌變壯，反而跳過蛋白質攝取。蛋白質本身不會讓人變壯，過多熱量才會。蛋白質可增加飽足感、保護肌肉、提升消化熱量，是減脂的重要工具。

迷思4：睡眠與減重無關

睡眠不足會使飢餓荷爾蒙失衡，增加對高熱量食物的渴望，同時新陳代謝變慢。專家建議，每晚至少7–9小時睡眠，睡前最好減少螢幕使用，保持固定作息，並建立放鬆睡前習慣，有助於減重的效果。

迷思5：減重只靠控制熱量

許多人只計算熱量，卻忽略腸道健康。腸道菌群控制飢餓感、消化與脂肪儲存，腸道失衡會讓減重更困難，建議攝取發酵食品如優格、泡菜等，並增加膳食纖維，幫助維持良好腸道菌群，減重更輕鬆。

迷思6：低脂或減肥食品有助減重

不少人選擇低脂或減肥食品，以為更健康，但這些產品常含糖分與人工添加物，反而增加飢餓感。不妨選擇完整、天然食物，如水果、蔬菜、瘦蛋白、全穀類。

迷思7：只有渴了才喝水

口渴才喝水，這代表已經脫水，而水分對分解脂肪至關重要，建議餐前喝一杯水，自然控制食量，也有助減脂。

帕爾總結，減重應以科學為依據，而非迷信偏方。正確方法不僅有效，也能建立長期健康生活習慣。

