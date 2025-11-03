台南登革熱自主通報 防疫還能「月月抽禮券」

南市「防治登革熱．自主通報月月抽禮券」活動，昨日頒獎給自主通報獲獎者。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市9月起舉辦「防治登革熱．自主通報月月抽禮券」，每月抽出5名自主通報者，截至10月27日共923人通報，副市長趙卿惠今天頒發500元禮券予獲獎者，鼓勵民眾有疑似登革熱相關症狀，自主通報、儘速就醫。

根據9月「自主通報登革熱」問卷統計顯示，共1001人自主通報，其中男性326位、女性675位。分析職業別，其他類別占最多，包括家管、自由業、退休、學生；製造與技術類次之，包括工、技職類、製造業；再者為醫療與健康照護類。分析旅遊史，有252人至外縣市旅遊、20人出國，其中2位出現似登革熱症狀，經致電進行疫調並抽血送驗，結果皆為陰性。

市長黃偉哲說，自主通報問卷可有效運用在疑似登革熱病例監測，除可發現潛在登革熱個案，亦能衛教及提高民眾登革熱防治自主通報意識。此外，國際登革熱疫情持續不斷，針對台南近期登革熱疫情，呼籲民眾對於疑似症狀務必提高警覺。

登防中心主任李翠鳳提醒，針對登革熱通報務必提高警覺，若出現登革熱相關症狀，如發燒、肌肉痛、紅疹及後眼窩痛等身體有不適，可掃QR code自主通報並儘速就醫，告知醫師旅遊史，讓醫師能及時判斷與通報，亦請醫療機構提高警覺。

