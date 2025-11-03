自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台南登革熱自主通報 防疫還能「月月抽禮券」

2025/11/03 16:58

南市「防治登革熱．自主通報月月抽禮券」活動，昨日頒獎給自主通報獲獎者。（記者王姝琇攝）

南市「防治登革熱．自主通報月月抽禮券」活動，昨日頒獎給自主通報獲獎者。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市9月起舉辦「防治登革熱．自主通報月月抽禮券」，每月抽出5名自主通報者，截至10月27日共923人通報，副市長趙卿惠今天頒發500元禮券予獲獎者，鼓勵民眾有疑似登革熱相關症狀，自主通報、儘速就醫。

根據9月「自主通報登革熱」問卷統計顯示，共1001人自主通報，其中男性326位、女性675位。分析職業別，其他類別占最多，包括家管、自由業、退休、學生；製造與技術類次之，包括工、技職類、製造業；再者為醫療與健康照護類。分析旅遊史，有252人至外縣市旅遊、20人出國，其中2位出現似登革熱症狀，經致電進行疫調並抽血送驗，結果皆為陰性。

市長黃偉哲說，自主通報問卷可有效運用在疑似登革熱病例監測，除可發現潛在登革熱個案，亦能衛教及提高民眾登革熱防治自主通報意識。此外，國際登革熱疫情持續不斷，針對台南近期登革熱疫情，呼籲民眾對於疑似症狀務必提高警覺。

登防中心主任李翠鳳提醒，針對登革熱通報務必提高警覺，若出現登革熱相關症狀，如發燒、肌肉痛、紅疹及後眼窩痛等身體有不適，可掃QR code自主通報並儘速就醫，告知醫師旅遊史，讓醫師能及時判斷與通報，亦請醫療機構提高警覺。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中