健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》身體發炎增癌症風險？ 醫：多彩植物＋好油脂有助平衡

2025/11/03 18:45

專家指出，多彩植物＋好油脂，少吃加工肉與精製糖，可顯著降低發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家指出，多彩植物＋好油脂，少吃加工肉與精製糖，可顯著降低發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？發炎其實是身體的防衛反應，卻也可能變成慢性疾病的根源。科博特診所院長劉博仁提醒，當免疫系統長期處於低度啟動狀態，身體就像被一團看不見的「火苗」，它會影響血管、胰島素到細胞能量，時間一久，不僅加速老化，也與心血管疾病、糖尿病、甚至癌症風險上升有關。因此，他提出抗發炎的5大實作指南，助維護健康。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」歸納生活中，哪些情況最常「點火」：

●飲食失衡：精製糖、含糖飲、過多精製澱粉；紅肉與加工肉、油炸物與高ω-6種籽油比例失衡。這些飲食型態與發炎指標（如 CRP、IL-6）升高有關。

●睡眠不足與作息紊亂：短睡與夜間曝光會擾亂荷爾蒙與免疫節律，讓發炎訊號更「吵」。

●久坐少動：活動不足使抗發炎肌肉激素（myokines）分泌減少，胰島素阻抗惡化。

●慢性壓力：長期高皮質醇→免疫調控失衡、腸道菌相改變。

●環境與代謝因素：肥胖（脂肪組織本身會分泌發炎介質）、空污、菸酒、部分化學暴露。

劉博仁建議民眾，想要抗發炎，從「吃、補、睡、動、心」實作指南著手進行：

1.飲食是最好的「抗發炎配方」

以「多彩植物＋好油脂」為核心，每天吃5色蔬果、莓果、深綠菜與豆類，全穀取代白飯，並以橄欖油、酪梨油、深海魚（富含EPA、DHA）為主要脂肪來源。少吃加工肉與精製糖，可顯著降低發炎。

一日實踐不妨這麼做，早餐無糖豆漿配酪梨吐司與藍莓；午餐烤魚搭藜麥與生菜；晚餐飯半碗、綠花椰、豆腐與香菇雞肉；小點心可用優格與堅果取代甜食。

2.營養素補充（在醫師與營養師評估下）

魚油、薑黃素、維生素D、鎂與益生菌皆有研究支持其抗發炎功效。不過，補充品只是輔助，整體飲食習慣才是根本。

3.睡眠是身體的修復窗口

固定睡眠時間、減少藍光干擾，保持臥室安靜涼爽。良好睡眠能讓免疫與荷爾蒙節律正常運作。

4.運動讓身體自帶滅火力

每週至少150分鐘中等強度有氧運動（快走、游泳、騎車），搭配每週2至3次阻力訓練，維持肌肉量，餐後走10–15分鐘，對血糖與發炎負荷都友善。

5.穩定情緒，壓力不「上火」

每天10分鐘深呼吸或正念練習，曬晨光、走進綠地、與親友互動，都能讓神經系統放鬆。記錄壓力來源，也有助覺察並減少發炎的觸發點。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

