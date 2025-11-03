行善力量 研究：中老年人可減緩認知衰退2成

研究顯示定期花時間在戶外幫助他人，可延緩中老年人的認知衰退。圖為助人示意圖。（擷自X@NicoleMetz0）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕有意義的社交關係不僅能提振精神，也有助於維持心智。美國德州大學奧斯汀分校和麻州大學波士頓分校的研究人員發現，定期花時間在戶外幫助他人可以延緩中老年人的認知衰退。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，此研究發表於社會科學與醫學期刊上。研究人員利用美國國家健康與退休研究的縱向數據，分析自1998年後美國51歲以上居民的代表性樣本，並追蹤超過3萬名美國成年人長達20年。

研究團隊發現，進行志工服務或為鄰居提供非正式幫助的人，認知能力下降幅度降低15%至20%。每週花費2到4小時幫助他人的人，獲益最為顯著。

領導研究的德克薩斯大學奧斯汀分校人類發展與家庭科學系助理教授韓世華（Sae Hwang Han，音譯）表示，無論是組織性的幫助他人，還是個人提供幫助，都能對認知產生持久影響。

韓世華指出，幫助他人的認知益處並非只是短期提升，而是隨著持續參與而不斷累積，且這些益處在正式的志願活動和非正式的幫助中都顯而易見。每天只需花費2到4個小時幫助他人，就能產生持續性的顯著益處。

韓世華說，人們往往認為非正式的助人行為缺乏社會認可，但它帶來的認知益處與正式的志願服務不相上下。他補充，數據顯示完全停止助人與認知功能下降有關。

韓世華說，許多健康狀況欠佳的老人仍能為周圍的人做出貢獻，且他們也可能從幫助他人的過程中獲益良多。他強調，在適當的支持和便利措施下，盡可能長時間地讓老年人參與助人活動對維持其認知能力至關重要。

