健康網》午餐比例吃錯了 上班族午飯後就昏昏欲睡

台中呼吸治療師公會長照顧問黃慧菁指出，照著211健康午餐吃，能量就會穩定、代謝也更順，還能默默瘦下來；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明早餐吃很少，中午一餓就狂點便當或麵，結果下午昏昏欲睡、腦袋放空、想吃甜食？台中呼吸治療師公會長照顧問黃慧菁指出，不是你沒有自制力，而是午餐比例吃錯了。

黃慧菁在臉書分享，營養學裡有個超簡單卻超有效的法則，叫做「211原則」，只要照著吃，能量就會穩定、代謝也更順，還能默默瘦下來。

211原則的概念很簡單：一份餐盤中，「2」代表蔬菜占一半，「1」代表蛋白質占四分之一，「1」代表全穀雜糧占四分之一。這個比例能幫助血糖穩定、腸道蠕動順暢，也能讓身體不會陷入「吃飽卻沒營養」的惡性循環。

黃慧菁說，很多人吃午餐，吃太油、太快、太白，也就是「主食過量、蔬菜不足」。像是滷肉飯、乾麵、丼飯、便當這些，看起來豐盛，其實滿滿都是澱粉與油。吃完血糖飆高，胰島素猛衝，兩小時後又掉下來，整個下午都在打瞌睡、嘴饞、想喝手搖飲。長期這樣，代謝會變慢，脂肪會越堆越多。

211健康午餐原則三部曲

●蔬菜先上場

選擇兩種以上顏色的蔬菜，像是青花菜、菠菜、紅椒、胡蘿蔔、菇類等。建議燙、蒸或乾煎，避免油炒。蔬菜不僅幫助排毒、提供纖維，也能延緩血糖上升。

●蛋白質要夠

蛋白質是維持飽足與代謝的關鍵。可以選擇魚、雞胸肉、豆腐、蛋或海鮮。若外食，建議主菜少醬汁、去皮。

●主食選對不選多

澱粉要精挑細選，糙米、藜麥、南瓜、地瓜、全麥飯都比白飯、白麵好。只要掌心大小一份，就足夠支撐整個下午的能量。

