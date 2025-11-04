自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》午餐比例吃錯了 上班族午飯後就昏昏欲睡

2025/11/04 10:23

台中呼吸治療師公會長照顧問黃慧菁指出，照著211健康午餐吃，能量就會穩定、代謝也更順，還能默默瘦下來；圖為情境照。（圖取自freepik）

台中呼吸治療師公會長照顧問黃慧菁指出，照著211健康午餐吃，能量就會穩定、代謝也更順，還能默默瘦下來；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明早餐吃很少，中午一餓就狂點便當或麵，結果下午昏昏欲睡、腦袋放空、想吃甜食？台中呼吸治療師公會長照顧問黃慧菁指出，不是你沒有自制力，而是午餐比例吃錯了。

黃慧菁在臉書分享，營養學裡有個超簡單卻超有效的法則，叫做「211原則」，只要照著吃，能量就會穩定、代謝也更順，還能默默瘦下來。

211原則的概念很簡單：一份餐盤中，「2」代表蔬菜占一半，「1」代表蛋白質占四分之一，「1」代表全穀雜糧占四分之一。這個比例能幫助血糖穩定、腸道蠕動順暢，也能讓身體不會陷入「吃飽卻沒營養」的惡性循環。

黃慧菁說，很多人吃午餐，吃太油、太快、太白，也就是「主食過量、蔬菜不足」。像是滷肉飯、乾麵、丼飯、便當這些，看起來豐盛，其實滿滿都是澱粉與油。吃完血糖飆高，胰島素猛衝，兩小時後又掉下來，整個下午都在打瞌睡、嘴饞、想喝手搖飲。長期這樣，代謝會變慢，脂肪會越堆越多。

211健康午餐原則三部曲

●蔬菜先上場
選擇兩種以上顏色的蔬菜，像是青花菜、菠菜、紅椒、胡蘿蔔、菇類等。建議燙、蒸或乾煎，避免油炒。蔬菜不僅幫助排毒、提供纖維，也能延緩血糖上升。

●蛋白質要夠
蛋白質是維持飽足與代謝的關鍵。可以選擇魚、雞胸肉、豆腐、蛋或海鮮。若外食，建議主菜少醬汁、去皮。

●主食選對不選多
澱粉要精挑細選，糙米、藜麥、南瓜、地瓜、全麥飯都比白飯、白麵好。只要掌心大小一份，就足夠支撐整個下午的能量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中