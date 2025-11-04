健康網》魚油買前停看聽 醫曝掌握2指引

家醫科醫師沈宜萱表示，rTG型魚油搭配腸溶緩釋型膠囊包覆技術，能有效避開胃酸干擾，讓魚油更容易被小腸吸收。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕魚油熱賣多年，市場上產品琳瑯滿目，不少品牌打著製造地，卻未告知製造與封裝地。家醫科醫師沈宜萱提醒，想要顧健康買魚油，要先做點功課，才可以真正買到物超所值的營養品。

沈宜萱說，不少品牌打著「德國製造」、「北歐深海」、「歐洲進口」等名號，但實際原料來源與製程透明度卻不一。挑選魚油不能只看外盒包裝或濃度數字，應把關兩大關鍵：

請繼續往下閱讀...

●透明漁獲溯源地與原料萃取技術：

優質魚油應來自低污染風險海域，例如南北極或深海海域，避免捕撈於主要航道或近岸海域的魚種。若標示僅寫「歐洲進口」，卻未揭露捕撈海域，就難以確認重金屬或污染風險。

此外，魚油結構影響吸收效率。TG型雖為天然結構，但濃度較低；而rTG型（再酯化三酸甘油酯）則經超臨界純化技術濃縮後再還原為天然結構，兼具高濃度與高吸收率，是目前國際公認的優質魚油型態。

家醫科醫師沈宜萱提醒，想要顧健康買魚油，要先做點功課，才可以真正買到物超所值的營養品。（記者李惠芬攝）



許多產品雖宣稱「進口魚油」，實際上僅使用進口原料，卻在國內封裝生產，未明確標示製造與封裝地。沈宜萱提醒，「消費者應確認標示的製造地是否涵蓋『封裝』與『膠囊製造』，這攸關產品新鮮度與品質控管。」

在膠囊劑型上，一般明膠膠囊進入胃部即溶解，而腸溶緩釋膠囊則以耐酸材質包覆，僅在腸道中崩解釋放，若rTG型魚油搭配腸溶緩釋型膠囊包覆技術，不但能減少魚腥味回流與胃部不適，還能幫助魚油順利抵達腸道吸收利用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法