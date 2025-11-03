半夜醒來睡不著 研究：可能只是回到古代「兩段式睡眠」

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代人習以為常的「連續睡滿8小時」，其實並非人類演化的常態。根據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，歷史研究顯示，在人造光源普及之前，人類普遍採用「兩段式睡眠」（two sleeps），半夜醒來活動一下，是極為正常的現象。

報導指出，在人類歷史的大部分時間裡，我們的祖先普遍採用分段睡眠模式。他們通常在日落後不久便上床，睡上幾個小時後，約在午夜時分醒來，保持一至兩小時的清醒，然後再進入「第二段睡眠」（second sleep）直到天亮。

這段午夜的清醒時光並非無所事事。根據前工業時代的信件與日記，有些人會起身處理家務，如添柴火或查看牲畜；有些人則待在床上祈禱或思考剛剛的夢境。也有人利用這段寧靜的時光閱讀、寫作，甚至與家人或鄰居輕聲交談。許多夫妻也利用這段午夜的清醒時間，進行親密行為。從古希臘詩人荷馬的史詩，到羅馬詩人維吉爾（Virgil）的作品，都曾提及「結束第一段睡眠的時刻」，顯示此一模式的普遍性。

我們如何失去「第二段睡眠」？

「兩段式睡眠」的消失，主要發生在過去兩百年，源於兩大社會變革。首先是「人造光源」的普及。從18世紀的油燈、瓦斯燈，到後來的電燈，讓人們的夜間活動時間大幅延長，不再日落而息。夜間的強光也改變了我們的生理時鐘，使身體不再傾向於在睡了幾個小時後醒來。

其次則是「工業革命」。工廠的固定排班制度，鼓勵工人採取單一、不間斷的休息模式，以配合機器的運作。到了20世紀初，「連續睡滿8小時」的概念，已完全取代了流傳數百年的兩段式睡眠節律。

睡眠臨床醫師指出，短暫的夜間醒來是正常的。針對失眠的認知行為療法（CBT-I）便建議，若在床上醒來超過20分鐘，應該起身，在昏暗的燈光下進行閱讀等靜態活動，直到睡意來襲再回去睡覺。

專家建議，當你難以入睡時，應該把時鐘蓋起來，放下對時間的計算。並以一種平靜的心態，接納半夜的清醒，並理解我們大腦對時間的感知是彈性的，或許才是重新入睡的最好方法。

