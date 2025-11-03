健康網》二級毒品「愛它死」12毫克恐致死 醫：3毒性反應超脫序

〔健康頻道／綜合報導〕大馬歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死案，據馬來西亞警方查獲疑似毒品的9顆藍色藥丸，總重量5.12公克，據外媒報導疑為搖頭丸─「愛它死」，根據刑事警察局衛教資料，這類二級毒品，半致死劑量為12毫克。

這類屬於幻覺劑，是一種類似甲基安非他命的興奮劑，同時也具有幻覺作用。服用後15~30分鐘即有反應，作用時間可達6小時以上。「愛它死」大約於1995年開始在不少夜間場所出現，用戶大多是年齡在20歲至40歲的藍領和無業人士。

愛它死一般含有迷幻藥「亞甲基二氧苯丙胺」（亞甲基二氧基甲基苯丙胺，MDMA）

因為服用「愛它死」，使用者會不停地搖頭晃腦，大腦也因此被稱為「應答丸」、「搖頭丸」。有以下3個毒性反應：

●生理毒性：瞳孔放大，體溫、心跳及血壓上升、口乾、震顫、噁心、嘔吐、頭痛等。

●心理毒性：判斷力混淆、失去方向感及脫離現實感、錯覺及幻覺，感覺異常，出現焦慮、恐慌、胡言亂語、精神分裂症、自殘、自殺等暴力行為。

●致命毒性：施用過量會導致抽搐、昏迷，呼吸系統衰竭，甚至死亡。

根據連江縣衛生局毒防中心衛教資料指出，這類搖頭丸服用後，會使人連續長時間跳舞，造成水分或體能消耗過多，產生脫水，體溫升高（惡性體溫過高），橫紋肌溶解、腎臟或心臟衰竭、中風甚至死亡等危險情形。

只要沾染上這類毒品，成癮後一旦停止吸食，便會產生戒斷症狀，包括疲倦、沮喪、焦慮、易怒、全身無力，嚴重者甚至出現自殺或暴力攻擊行為。毒癮之醫療戒治並不困難，重要的是毒癮的心理戒治費時又費力且成效有限。

一旦拒毒心防潰決，癮者容易因再度遭受挫折而受誘再犯，所以最保險的方法就是堅決拒絕毒品。若不幸染上毒癮，要找專業人員協助，靠著堅強的意志力，還是有可能戒除。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

